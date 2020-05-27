Кличко назвал дату открытия ТРЦ в Киеве

В Киеве заработают все ТРЦ

Уже в эту субботу, 30 мая, карантинные ограничения в Киеве частично перестанут действовать на работу торгово-развлекательных центров и отелей. Хостелы по-прежнему останутся закрытыми, а рестораны - будут работать на вынос и обслуживать клиентов на летних площадках.

В среду, 27 мач, во время брифинга с таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, дата начала работы ТРЦ уже известна. Но развлекательные зоны останутся закрытыми. Клиенты и персонал торговых точек обязаны быть в масках и перчатках, а на входе в помещения будут проводить температурный скрининг.

- Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать: обязательная проверка температуры сотрудников и постояльцев, масочный режим вне номерами, разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения, - отметил мэр.

В то же время рестораны в отелях будут работать только на вынос и обслуживание клиентов в номерах. Решение об открытии заведений общественного питания, по словам градоначальника, будут принимать на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и рассматривать этот вопрос чиновники собираются отдельно.

Примечательно, что не смотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.