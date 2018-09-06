Кислота разъедает все: экологическая кастарофа в Крыму превращается в экономическую

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В Крыму идут кислотные дожди

В четверг, 6 сентября, жители оккупированного полуострова, в частности, северной его части, столкнулись с очередной проблемой - перебоями напряжения в сети.

Как оказалось, новое ЧП напрямую связано с выбросами химических веществ в атмосферу на территории завода "Титан".

Дожди, идущие в Армянске, Перекопе, Первомайском и других населенных пунктах, включая даже Симферополь, отличаются повышенным содержанием химических веществ.По словам местных жителей, решивших проверить кислотность осадков, сода в дождевой воде буквально вскипает.

Вода в реке Салгир вступила в реакцию с водой и окрасилась в белый цвет.

Кроме того, в некоторых городах осадки смывают дорожную разметку.

Впрочем, это никак не отражается по экономике оккупированного Крыма, а вот тот факт, что кислота разъедает провода - бьет, и очень сильно. Вскоре эта проблема рискует стать массовой, можно ожидать повышения аварийности в Армянске и Красноперекопске. В зоне риска - оборудование трансформаторных подстанций, металлические опоры и т. д.

Как известно, из-за отсутствия воды хранилище химических отходов завода "Титан" пересохло, а серная кислота в порошковом виде разносится по близлежащим городам и селам.

"Власти" Крыма больше недели делали вид, что ничего не происходит, а когда абсолютно все жители Армянска, Перекопа и других населенных пунктов оказались зараженными, боевики решили сделать видимость того, что они решают проблему. Прокремлевские деятели намерены эвакуировать детей из городов, хотя малыши уже заражены, а им необходимо лечение.