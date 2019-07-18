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Kingsman 3: Дата выхода и шанс все исправить

15:50
Новый Kingsman - ждем - фото 1
Новый Kingsman - ждем

Студия 20th Century Fox выкатила яркий трейлер третьей по счету части Kingsman. Судя по первым кадрам, режиссеру Мэттью Вону удалось реабилитироваться за провал второй серии.

Памятуя о жутком плевке в лицо фанатам Kingsman, которым и является вторая серия, Мэттью Вон как продюсер решил перезапустить историю. Доверил снимать себе же.

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Таким образом, третья серия стала не сиквелом, а приквелом, который расскажет о появлении и становлении тайного шпионского обществе Kingsman. Время действия - начало 20 века, место действия - Европа накануне Первой мировой войны.

Kingsman 3: Дата выхода и шанс все исправить - фото 184470

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Третья серия повторя фабулу первой. В главной роли - опытный агент Kingsman в исполнении Рейфа Файанса, который берет шефство над начинающим агентом (Харрис Дикинсон), которому предстоит постичь все премудрости работы в борьбе со злодеями всех мастей во главе со всемогущим духовником русской царицы Григорием Распутиным. В трейлере Kingsman 3 он показан уж очень инфернально и чем-то даже напоминает анлогичного персонажа из канонического Hellboy, более того, в версии Мэттью Вона Распутин даже более изобретателен и умеет кастовать фаерболы.

Kingsman 3 - смотреть трейлер онлайн:

В ролях: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу, Чарльз Дэнс.

Дата выхода Kingsman 3 - 14 февраля 2020 года. Ждать долго, но пока можно смотреть и пересматривать трейлер.

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