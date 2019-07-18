Король Лев: Хорошо, но это не точно

Король Лев - спешите видеть

Режиссер Джон Фавро буквально погрузил нас в телеканал Animal Planet, но добавил в эту красоту «санта-барбариский» сюжет, чтобы было интересно не просто наблюдать, но и что-то чувствовать. С «чувствовать» не совсем получилось. С «наблюдать» же - идеально.

Ремейк

Последний раз коронное «Сииииимба!» вырвалось на просмотре «Черной пантеры». Уж как-то африканская тематика и пафосный персонаж располагали к отсылкам на культовый и взрывной мультик от студии Disney «Король Лев» 1994 года. Да это вообще была феноменальна штуковина, которая заставляла плакать над смертью Муфасы снова и снова, поколение за поколением. И не только детей, но и их родителей.

Джон Фавро - мастер ремейков

Тот «Король Лев» - абсолютно оригинальный мультик лишь с жирной основой в виде Шекспира и его неумирающего «Гамлета». При создании мало кто мог поверить на Западе, что выстрелит. А оно взяло и в самое сердечко со всей любовью выстрелило. Так что, когда анонсировали ремейк, у этого сокровища было две стороны медали. Первое – сжалось все, считая пятую точку, так как это ремейк. А ремейки – это хайп, бабло и иногда крушительное фиаско. Вторая – поскорей бы снова поплакать над смертью Муфасы, как в детстве (да, жесткое было детство). Когда мультик воспринимался наивным ребенком как нечто слишком откровенное, жестокое, но по большей степени веселое и красивое.

Короче, ностальгия взяла вверх – итог нового «Короля Льва». Все хорошо, но не все так однозначно.

Король Лев – о чем фильм

Сюжет фильма скопирован полностью. Он известен, но напомнить мы все же обязаны. Живёт себе где-то в африканской саванне прайд. Что такое «зубожіння» не знает, все мирные, никого не притесняют в правах и возможностях. А в качестве главного на районе выступает великолепный Король Лев по имени Муфаса.

Перед нами разворачивается абсолютно идентичная сцена из мультика. Красный рассвет, животинки собираются у скалы на поклон, а миру показывают легитимного законного наследника - Симбу. Не без обезьянки в качестве главного религиозного гуру.

Король Лев 2019 - смотрите трейлер онлайн:

Малыш-наследник Симба не знает горя и беды, творит свои детские шалости, разочек попадает в серьезную передрягу. Но на престол его отца и его же претендует изворотливый и противный Шрам – брат Муфасы. Не без его помощи Король Лев погибает, а Симба подается в бега. Спустя долгие годы своего раздолбайства, взросления и даже развития из ребенка во взрослого Льва, Симба возвращается домой. Пустынные земли, выжженные солнцем, искалеченные гиенами, где больше нет ни дичи, ни насекомых. А только Шрам и наследственный от Муфасы гарем на той самой скале, где Симба когда-то был провозглашен будущим Королем. Так что, пусть живет истинный Король и все в таком духе, справедливость должна восторжествовать…

Джон Фавро

С «Железным человеком» вроде бы окончательно покончили. А режиссеру Джону Фавро зарабатывать на покушать надо. Пожалуй, он сегодня один из творцов, кто дает хорошее развлекательное кинцо в кинотеатры. И даже если они не окупаются, то ничего не мешает их пересматривать дома по сотому кругу Данте. В 2017 году Фавро попробовал себя в CGI- графике выдав четвертую экранизацию культовой истории «Книга Джунглей». Фильм получил хорошие отзывы критиков. И при 175 лямах долларов бюджета заработал $966,5 млн. И это при том, что картина-то официально «вмещает в себе элементы CGI», там есть людишки. Видимо, Фавро решил переплюнуть себя и полностью отказаться от человеческого личика в фильме. У него получилось это сделать на все 100%.

Ми-ми-ми запредельное

Animal Planet в гостях у Disney

Сюжет абсолютно не достоин хотя бы минимального упоминания. Он не новый или удивительный. Львенок стает Львом пройдя длинный путь взросления, потери и обретения. А, и все идет по одному и тому же кругу. Даже те, кто не смотрел оригинальный мультик, знают, о чем он (и все равно плачут). А те дополнительные 30 минут, которые добавились в хронометраж, нацелены на абсолютно другую цель. «Король Лев» этого года ставил в приоритет удивить зрителя современными технологиями и тем уровнем графики, до которого Голливуд добрался спустя десятилетия.

Дональд Гловер на волне успеха

Бейонсе добавляет своему персонажу харизмы

Надо признать, что это выглядит феноменально. Зрителя погружают в нарисованный мир, но он в определенные моменты целиком теряет тонкую грань между картинкой и реальностью. Каждая волосинка на шкуре Симбы, каждая морщинка на лице обезьяны, кусочки грязи на Пумбе – слишком идеальны, чтобы быть чем-то придуманным и смоделированным на компьютере. Джон Фавро буквально погрузил нас в телеканал Animal Planet, но добавил в эту красоту «санта-барбариский» сюжет, чтобы было интересно не просто наблюдать, но и что-то чувствовать.

Игра на ностальгии

А чувствовать оказалось очень сложно. Конечно, это все наглая и жестокая игра на ностальгии взрослых детей, которые помнят оригинальный мультфильм. Как бы не хотелось попытаться отречься от воспоминаний, они прям водопадом на тебя падают и сносят с ног. Ведь столь идеального копирования сцен еще на экране не было. А эти африканские мотивы и музыка Ханса Циммера заставляют тебя топать ножками от удовольствия и пускать слюнки как маленького ребенка. Но одной ностальгией не обойдешься. Ведь это же художественный фильм, но должен что-то вызывать, мы должны сопереживать героям.

Все эти миыле голоса в кинотеатре мы, конечно, не услышим

Вторая сторона реализма (да, мы нашли и тут «минусик»)

Я очень долго не могла понять, чего не хватило, почему я осталась равнодушной к отдельным моментам или персонажам. Джон Фавро лишил свое детище той анимационной театральности 1994 года. Его зоопарк это буквально настоящие животные, которые двигаются как настоящие животные, едят как настоящие животные, спят, бегают, прыгают и так далее. Они не выкручиваются в мультяшных позах, не изворачиваются, не показывают то, что может сделать ненастоящий лев в мультике. Но страшнее всего: настоящие животные Джона Фавро из фильма не выражают эмоций. Настоящие животные лишены этого.

Саванна от Disney

То есть, в погоне за реализмом была полностью утрачена театральность. И сколько бы раз не умирал Муфаса, в тебе не пробуждаются то самое ужасающее чувство конца. Потому что Симба рядом может и хнычет, но делает это только голосовыми связками пубертата. У него не текут слезки, не морщиться носик и не кривиться ротик. А Шрам хоть и является изворотливым и хитрым конкурентом, выглядит просто как подранный жизнью, худой и побитый мохнатый кот (а ведь в мультике он позловеще). И как бы ты не хотел, но сопереживать полностью героям и антигероям – не получается. Бей себя, дожимай в голове, щипай – ноль на массу. Но это только у взрослых. Дети еще не сломаны этим миром и не столь балованы в кино, им вообще отличненько.

Что в итоге

Надо признать: все получилось на славу. Кто бы ни ныл, что вот, сюжет все тот же, мысль все та же, взросление тыры-пыры, персонажи те же, еще и без чувств – к черту. Глупости, абсурд и все эти вещи. «Король Лев» заслужил своего перезапуска в таком формате. Дети и взрослые в зале на показе грустили, когда происходило нечто страшное (чертов Муфаса), радовались, когда Тимон и Пумба (как же они прекрасны) отжигали похлеще тех лемуров из «Мадагаскара» (Акуна-матата – топчик), поражались и восхищались, когда показывали на экране невероятно нарисованные флору и фауну Африки.

Без Табу рекомендует

«Король Лев» - это самое что ни на есть семейное кино для просмотра в кинотеатре с наилучшим экраном. На него не жалко денег ни капельки. Да, лишили театральности, мультяшного задора и того безумия из мультика. Но подарили настолько прекрасную историю вновь, не заставили заскучать по динамике, да еще и в самом лучшем обрамлении, на которое способна на сегодняшний день киношная графика. Главное – не строить воздушных замков, раздутых прессой или критиками, и просто наслаждаться развлекательным кинцом. А после фильма сразу врубить мультфильм и получить двойную дозу оргазма. Акуна-матата, друзья!

Настя Белова, специльно для Без Табу