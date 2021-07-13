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Кінець епохи: Аваков йде з МВС, його замінить скромний нардеп

21:35
Аваков - все - фото 1
Аваков - все / ЕПА

Вічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня подав заяву про відставку з посади.

Причини відставки довгожителя Авакова наразі невідомі, але дуже схоже, що Президент та "Слуги Народу" на неї чекали. Аваков вважався вічним міністром внутрішніх справ й починав ще в Уряді Яценюка. Він пропрацював на посаді 2693 дні.

Зеленський вже знайшов заміну - Президент запропонував народного депутата від своєї партії «Слуга народу» Дениса Монастирського на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ.

Цю кандидатуру він озвучив на з’їзді партії 13 липня.

Денис Монастирський був обраний народним депутатом від «Слуги народу» в 2019 році – він мав 19 місце в списку. До цього працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є заступник чинного голови МВС Антон Геращенко.

У парламенті Монастирський очолює комітет з питань правоохоронної діяльності. За роки роботи в Раді в епіцентрі скандалів не був помічений, як і у відвертих зашкварах.

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Арсен Аваков Денис Монастырский МВД Володимир Зеленський Новини Украина
Радіо Свобода
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