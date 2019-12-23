Матерый диверсант из "ЛНР" присел на 9 лет

Террориста взяли в одних портках / СБУ

Без шума и пыли благополучно завершилось судебное разбирательство по делу топ-террориста "ЛНР" по кличке "Мордвин", который планировал устроить крупный теракт в Харькове.

Как рапортует пресс-служба СБУ, диверсант получил 9 лет тюрьмы, за что искренне может благодарить гуманную украинскую фемиду.

"Мордвин" был взят с поличным в июле 2017 результате спецоперации СБУ в Харькове, где по заданию русских спецслужб готовил теракт. Поскольку при обыске у террориста были найдены 600 грамм гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем и патронами к нему, а также средства связи с квадрокоптер, отпираться ему не было смысла и он сдал с потрохами целую сеть, включая своих русских кураторов.

Схвачен и нахлобучен / СБУ

Как оказалось, "Мордвин" - не рядовой боевик, а глава целой ДРГ, которая несколько лет вела подрывную деятельность - "КГБ ЛНР", также он был участником боевых действий против ВСУ, в частности активно помогал русским оккупантам в ходе так называемого "Дебальцевского котла". Он был завербован русским шпионом Д.И. Кудриным из ГУ Генштаба РФ (позывной "Хулиган") и предателем из так называемой "народной милиции" так называемой "ЛНР" - Дерусовым (позывной "Одесса"), от которых получил задание провести серию терактов в Украине.

Местом локации «Мордвин» избрал Харьков, где планировал подорвать автомобиль с газовыми баллонами в общественном месте, чтобы получить как можно большее количество жертв. Как запасной вариант рассматривался использования квадрокоптера для дистанционного сброса взрывного устройства на место пребывания представителей органов государственной власти Украины (именно такой вариант спустя два года будет избран в Венесуэле в ходе покушения на президента Мадуро).

Венесуэльская схема не прошла / СБУ

Приговором Сватовского районного суда Луганской области "Мордвин" признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 9 годам лишения свободы. Впрочем, есть основания, что весь этот срок террорист не отбудет, будет обменен на украинских пленников оккупантов.

Отметим, что ранее состоялось другое знаменательное событие, но, скорее, со знаком минус. Украинский суд оправдал идейного вдохновителя создания "ЛНР" Александра Ефремова. Экс-нардеп провел несколько лет в СИЗО и за это время Фемида не возжелала предоставить каких-либо вменяемых доказательств вины видного пособника Януковича.