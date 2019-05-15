Киевский Uber Shuttle оказался нелегальным автобусом без лицензии

13:20 15 мая,

Запуск Uber Shuttle сразу стал скандальным

Помпезно презентованный и запущенный в Киеве пилотный проект от американской компании Uber под названием Shuttle попал в скандал, не успев даже выйти на рынок. Вместо того, чтобы подать пример перевозчикам, "Убер" решил пойти классическим теневым путем, подсунув людям нелегальной недотакси.

Причем закшвар затронул не только саму компанию, но и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который лично присутствовал на презентации проекта и подал его реализацию как успешную интеграцию международного гиганта в Украине.

На самом мероприятии номерные знаки выходящего на маршрут Mercedes Sprinter невесть зачем прикрыли тряпочкой. Видимо, для того, чтобы отследить историю микроавтобуса было сложнее. Правда, на фотографиях номер не затерли, поэтому "пробить" бусик оказалось легко и просто.

Раньше новоиспеченный Uber Shuttle катался по межгороду в составе парка компании "Укрвояж". Судя по сайту, фирм специалиризуется на выполнении регулярных рейсов в Одессу, Черноморск, Коблево, Затоку и другие туристические направления. Но никаких лицензий и разрешений на это она не получала.

Так что по Киеву с наклейкой "Убера" ездит классический нелегальный микроавтобус, который раньше гонял по Украине.

Можно прийти к простому выводу: Uber Shuttle в представленном виде просто незаконен, поскольку для осуществления перевозок компания должна заключить договор после тендера, а автобусы обязаны находиться в базе "Укртрансбезпеки". А с учетом вполне конкретных маршрутов, о которых говорят в Uber, закосить под нерегулярные заказные перевозки также не получится, ведь таковые не предусматривают платы за проезд.