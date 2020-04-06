Киевский топ-чиновник решил хайпануть на карантине. Получилось по-рагульски

Владимир Прокопив громко сел в лужу / Пресс-служба политика-нарушителя

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив попытался стать лидером мнений и получить немножко халявной популярности на актуальной теме.

Прокопив решил записать обращение к киевской молодежи и поговорить с ним на понятном им языке, однако, похоже, перепутал методички и вместо заявленной целевой аудитории записал обращение к “быдлу”.

“Только что говорил с руководителями нескольких киевских парков. Они в связи с хорошей погодой ожидают большой наплыв людей… Вот вы е…нутые. Какие, нах…, тусовки? Я только что был во многих больницах - и там не кульно, не хайпово. Там больные люди, они умирают. Оставайтесь дома, мойте руки, читайте книги, будьте здоровы”, - красиво с паузами на камеру заявил Прокопив.

При этом чиновник нарушил сам несколько предписаний. Во-первых, публично матерился - это административное нарушение.

Во-вторых, во время своего горе-спича был без маски - это нарушение предписаний Кабмина, которые вступили в силу 6 апреля 2020 года.

В-третьих, шел во время записи ролика по проезжей части, создавая аварийную ситуацию.

В-четвертых, сам признался, что посещал медицинские заведения, чтобы поглазеть на больных и умирающих. Это тоже делать нельзя и должно караться штрафами от 17 000 гривен.