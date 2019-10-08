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Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО

16:20
Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО - фото 1
Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО

КП " Киепастранс" потратит десятки тысяч гривен на талисман в виде трансформера.

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О новом приобретении предприятия сообщил его глава Дмитрий Левченко.

"Впервые в истории транспортных компаний в рамках полномасштабного проекта #kyivpastransformation мы собственноручно создали свой талисман и символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта - Киивпастрансформера!", - поделился своей радостью Левченко и пояснил, что символизирует собой это "чудо техники".

Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО - фото 189246

"Киивпастрансформер - как alter ego каждого из нас, от генерального директора, молодого и амбициозного креативщика, который осмелился собрать команду единомышленников, незашоренных старой системой, объединить их авторской идеей масштабных и глубоких изменений под кодовым названием #kyivpastransformation", - подчеркнул глава КП.

Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО - фото 189247

Увы, но ноу-хау Левченко оценили не все.

Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО - фото 189250

"В то время как общественный транспорт нашего города по большей части находится в плачевном состоянии, а станции скоростного трамвая и электрички недоступны для части населения, руководство профильного коммунального предприятия презентует Київпастрансформер. Талисман и символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта".

Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО - фото 189275

"Они планируют заказать изготовление подобного чуда за 40 000 гривен, а еще 30 000 потратить на дизайн макета", - написал в Facebook блогер Олег Ритвин.

Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО - фото 189251
Другие пользователи сети тоже недоумевают.
Киевпастранс купит трансформера. За десятки тысяч – ФОТО - фото 189252

Напомним, "Укрзализныцю" обчистили на сотни тысяч - ФОТО.

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Киевпастранс транспорт Киев Новости Украина
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