Киевлянке пришла платежка на 53 тыс грн: Что происходит? – ФОТО

Киевлянке пришла платежка на 53 тыс грн: Что происходит? – ФОТО

Намедни жительнице Киева Светлане Терещенко пришла платежка за отопление на сумму 53 тыс. грн. Разразился громкий скандал. В КП "Киевтеплоэнерго" поспешили объяснить свои подсчеты.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Должны подтвердить, что эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м в январе 52 932,18 грн", - заявила пресс-служба КП, объяснив, откуда возникла такая огромная сумма.

"В 23-этажном доме на улице Е. Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии.

Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика", - отметили в КП "Киевтеплоэнерго".

В то же время несмотря на "справедливость" подсчета, коммунальщики осознали "социальное значение" предоставляемых услуг и решили провести перерасчет долга упомянутой клиентке.

"Перераспределение потребленного тепла домом будет пересмотрено и будет осуществлен перерасчет. Завтра вместе с телеканалом СТБ встречаемся с ОСББ дома на Сверстюка и клиенткой", - подчеркнули в КП.

Напомним, Кабмин отменил ограничения для тарифов. Известно каких.