Киевляне попросили $1 млн за кресло губернатора: Но что-то пошло не так

Киевляне попросили $ 1 млн за кресло губернатора: Но что-то пошло не так

Двое киевлян попытались продать за $1 млн должность губернатора Харьковской области. Но что-то пошло не так. Реально)

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.

Алексей Кучер

"Только что в ресторане "Ла Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области", - рассказал политик.

По словам Кучера, в общей сложности за свои "услуги" мошенники требовали $ 1 млн. Однако им не повезло и их задержали правоохранители.

На данный момент продолжаются обыски обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.

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