"Киевхлеб" рекламирует интимные булки - ФОТО

19:30 04 мая,

"Киевхлеб" рекламирует интимные булки - ФОТО

Предприятие "Киевхлеб" оскандалилось из-за эротической рекламы булок. Сама компания все связи с интим-маркетингом отрицает.

Необычный креатив заметила замдиректора Ligamedia Наталья Котенева.

"Новый уровень креатива от "Киевхлеб". Дратути. Скажите, что это сон. UPD: Киевхлеб говорит, что это не они, это такая антиреклама. Чтобы вы знали, хотя бы от меня, потому что они об этом публично заявлять не хотят. И страница в инсте внезапно исчезла ... магия», - написала журналистка.

Действительно, есть от чего прийти в смущение. Для примера, надпись на одной из картинок гласит: “Із віршами в нас хріново, але жарим добре ми. Запечем для вас ми паски і в дарунок привезем”.





Помимо отрицаний компания перешла к прямым обвинениям. Дескать, госпожа Котенева развела в Facebook антирекламу против нее. Также "Киевхлеб" отказался от огненного паблика и поспешно завел новый аккаунт в инстаграм.

Они это или нет, но с репутацией у ребят проблемы давно. Так, в том году чиновники Антимонопольного комитета приняли решение оштрафовать компанию "Киевский булочно-кондитерский комбинат на 326 тысяч гривен за использование упаковки торта с похожим на Roshen дизайном.

Штраф был наложен по статье четвертой закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". Киевский булочно-кондитерский комбинат входит в холдинг "Киевхлеб".

Благодаря скандалу у "Киевхлеб" появился-таки свой аккаунт в инстаграм

Раньше корпорация президента выигрывала аналогичный спор против БКК из-за коробки от "Киевского торта", а за "Сказочный ключ" в АМКУ компанию уже штрафовали на 219 тысяч гривен в декабре прошлого года.