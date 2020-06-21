Жильцы взорвавшегося на Позняках дома заявляли о запахе газа со вторника (ФОТО+ВИДЕО)

В подъезде, где прогремел взрыв, пахло газом

Ближе к полудню на место ЧП с как минимум двумя погибшими съехались представители власти. К уже находящемуся у разрушенного подъезда Виталию Кличко присоединились Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие чиновники.

Как объявил "вечный министр", в данный момент полиция рассматривает две версии произошедшего: утечку газа и приведение в действие взрывного устройства.

Впрочем, версия теракта настолько маловероятна, что Аваков, вполне возможно, озвучил ее только для повышения собственного рейтинга.

По словам главы МВД, образцы собранных на месте материалов отправлены на экспертизу, а проведут ее буквально в течение нескольких часов.

В то же время жильцы дома, где сегодня утром прогремел взрыв, заявили о том, что в подъезде пахло газом еще со вторника, а они даже обращались в аварийную службу для решения проблемы. Тем не менее, никто из коммунальщиков, судя по всему, не отреагировал.

Кроме того, стало известно, что на этой неделе работники профильной службы меняли счетчики газа для проведения их поверки. Делали они это централизованно у всего подъезда сразу.

Вполне может быть, что именно утечка газа из-за ошибки или халатности кого-то из снимавших счетчик и привела к трагедии.

Мэр Виталий Кличко заявил об организованном месте для ночлега всех пострадавших. Их поселят в интернате на Харьковском шоссе, 121.

Спасатели же в данный момент продолжают разбор завалов и ведут поиск находящихся в бетонной ловушке людей. Параллельно с этим эксперты оценивают состояние не так всерьез пострадавших квартир. Если положение дел будет позволять, жильцов смогут запустить за документами, деньгами и вещами. Скорее всего, в ближайшее время специалисты примут решение о необходимости отселения всего дома.

- У поврежденного здания разворачивают палаточный городок. Там каждый житель поврежденного дома сможет зарегистрироваться и подать информацию о своей квартире. Поврежденный стояк придется разобрать. Он восстановлению не подлежит, - заявил Кличко.

К слову, кроме мэра, министра и других чиновников, чье присутствие на месте действительно необходимо, попиариться на трагедии примчался претендующих на место градоначальника "Слуга народа" Николай Тищенко.

Напомним, в результате взрыва, прогремевшего сегодня утром на Позняках, погибли два человека. Еще четверых, которые оказались под завалами, спасатели достали. Их госпитализировали