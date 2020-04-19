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Киев утратил лидерство по загрязненности. Но расслабляться рано

09:24
Огонь взял свое и успокоился - фото 1
Огонь взял свое и успокоился / ГСЧС

Утром в воскресенье, 19 апреля, в Киеве стало немного легче дышать.

Дым из Чернобыля, пожаров в Житомирсаой области, а также других пожаров в окрестностях Киева начал постепенно рассеиваться.

 

Все это привело к тому, что Киев больше не на первом месте в антирейтинге самых загрязненных городов планеты.

 

По состоянию на 8 утра 19 апреля столица Украины была третьей, с показателем “162”. Вперед же вырвались китайский Шеньян и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Киев утратил лидерство по загрязненности. Но расслабляться рано - фото 198869

К 9 утра Киев сместился уже на 8-ую позиции с показателем “128”, сравнявшись с признанным лидером загрязнений на длинной дистанции - Шанхаем.

Киев утратил лидерство по загрязненности. Но расслабляться рано - фото 198870

При этом радоваться особому улучшению ситуации, конечно, не стоит. Во-первых, норма загрязнения атмосферы по-прежнему существенно превышена. Напомним, показатели нормы - 50 единиц.

Киев утратил лидерство по загрязненности. Но расслабляться рано - фото 198871

Во-вторых, горение травы на Севере страны до сих пор не остановлено и дым может вновь ворваться в городские пространства вместе со сменой ветра.

В-третьих, недалекие сограждане не прекратили жечь траву и листья. Более того, к этому не самому лучшему из занятий, по сведениям спецслужб, подключились диверсанты из государства, не желающего дать мира Украине даже в День светлого праздника Пасхи.

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Киев Пожар в Чернобыле Пасха Житомирская область Новости Украина
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