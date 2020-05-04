Киев сверху накрыл град, а снизу - потоп ФОТО, ВИДЕО
Киев снова затопило / Соцсети
Понедельник, 4 мая, - день тяжелый не только в плане начала рабочий недели, но и в свете буйства стихии, с которой традиционно не справили коммуникации столицы.
После обеда Киев накрыло ливнем с градом. Пиком стало время 16:00.
Непогода мгновенно принесла неудобства - вода затопила улицы и подземные переходы.
Ливень в Киеве:
Потоп в центре города:
Во многих районах улицы превратились в полноводные реки.
Ливень в центре столицы утопил авто и заставил водителей карабкаться на заборы
Усугубилось все градом, который особо свирепствовал на севере столицы.
Град в районе Героев Сталинграда
Киевляне активно делятся информацией о непогоде в соцсетях и выкладывают фото и видео одно лучше другого.
powered by lun.ua
Другое на тему
В некоторых областях Украины введут "особый" карантин: Кого это коснется?
17:00
Карантин в Украине продлен до 22 мая: Что изменится?
14:00
Тимошенко стала долларовым миллионером, но непонятно как
12:28
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации