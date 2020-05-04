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Киев сверху накрыл град, а снизу - потоп ФОТО, ВИДЕО

17:06
Киев снова затопило - фото 1
Киев снова затопило / Соцсети

Понедельник, 4 мая, - день тяжелый не только в плане начала рабочий недели, но и в свете буйства стихии, с которой традиционно не справили коммуникации столицы.

После обеда Киев накрыло ливнем с градом. Пиком стало время 16:00.

Непогода мгновенно принесла неудобства - вода затопила улицы и подземные переходы.

Ливень в Киеве:

Потоп в центре города:

Во многих районах улицы превратились в полноводные реки.

Киев сверху накрыл град, а снизу - потоп ФОТО, ВИДЕО - фото 199578

Ливень в центре столицы утопил авто и заставил водителей карабкаться на заборы

Киев сверху накрыл град, а снизу - потоп ФОТО, ВИДЕО - фото 199577

Усугубилось все градом, который особо свирепствовал на севере столицы.

Киев сверху накрыл град, а снизу - потоп ФОТО, ВИДЕО - фото 199580

Град в районе Героев Сталинграда

Киев сверху накрыл град, а снизу - потоп ФОТО, ВИДЕО - фото 199579

Киевляне активно делятся информацией о непогоде в соцсетях и выкладывают фото и видео одно лучше другого.

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