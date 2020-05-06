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Киев готовится к глобальному потопу: объявлено штормовое предупреждение

20:20
Коммунальщики спешно пытаются очистить ливневки - фото 1
Коммунальщики спешно пытаются очистить ливневки

После того, как синоптики объявили о том, что в четверг, 7 мая, столицу ожидает выпадение огромного количества осадков, коммунальщики принялись за подготовку к традиционному затоплению улиц, поздемных паркингов и переходов.

Впрочем, само собой, полностью избавить Киев от последствий стихии им никак не удастся.

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Как утверждают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сильные дожди начнутся в столице уже в ночь на 7 марта. Продолжатся они утром и днем, из-за чего все места, которые обычно оказываются затоплены, заполнит водой.

"По прогнозу синоптиков, менее чем за 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равняется средней месячной норме для мая, - отметили чиновники. - Последствия ливней готовы ликвидировать 72 единицы спецтранспорта и спецсредств".

Из-за надвигающейся стихии вышли на работу и усиленные наряды сотрудников Киевавтодора, которые уже сейчас стараются очистить устаревшую систему ливневок.

Киев готовится к глобальному потопу: объявлено штормовое предупреждение - фото 199695

а места, которые могут подтапливаться, работники и спецтехника будут выезжать заранее до начала осадков. Уже сейчас работы проводятся возле станции метро "Левобережная", - заявили на странице "Киевавтодора" в Facebook.

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Киев потоп шторм дождь коммунальщики Новости Украина
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