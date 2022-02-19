Війна на Донбасі Досьє

Кидок мангуста: окупанти на Донбасі по-тупому викрили самі себе

11:55
Російські терористи використовують українців для провокацій - фото 1
Російські терористи використовують українців для провокацій

18 лютого російські окупанти спробували влаштувати на Донбасі масштабну провокацію.

Після того як провалился спроби росіян видати обстріли на Донбасі за роботи ВСУ, вони вирішили підняти ставки.

18 лютого росіяни оголосили про термінову евакуацію місцевого населення, буцім-то - через загрозу наступу українських військ.

Гаулертери місцевих недореспублік - Пушилін та Пасічник - записали нібито термінові звернення про початок "евакуації" саме через "загострення" 18 лютого.

Проте, нескладний аналіз метаданих роликів на YouTube дозволив викрити провокацію. З'ясувалося, що ролики були записані та викладені у відтермінованому пості ще 16 лютого - за 2 дні до того, коли ще ніякого "загострення" не було.

Ба більше, у Пушиліна відео було взяте за папки за кодовую назвою "Кидок мангуста".

Таким чином, провокація росіян та їх недолугих проксі стала очевидна всім. Президент США Байден у нічному зверенні заявив, що провокаціям Росії проти України ніхто не вірить.

Втім, Росію це не зупинили - вони влаштували депортацію громадян України - їх вивезли на територію Росії.

Також російська артилерія відновила обстріли українських земель з забороненої Мінськими домовленостями зброї. На жаль, від обстрілів в ніч на 19 лютого загинув український військовий.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
война оккупанты оккупированные территории Війна на Донбасі Леонид Пасечник Денис Пушилин обстрелы Россия Новини Украина
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Держдеп попереджає - фото 1
Росія готує нові провокації на Донбасі
Вчера, 09:09
Агресор продовжує ескалацію - фото 1
Росія обманула, коли заявила, що відводить війська від українських кордонів
17 февраля, 10:04
"За что" (с) - фото 1
Аліна Паш відмовилась від участі у Євробаченні 2022
16 февраля, 15:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45