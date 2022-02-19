Кидок мангуста: окупанти на Донбасі по-тупому викрили самі себе

Російські терористи використовують українців для провокацій

18 лютого російські окупанти спробували влаштувати на Донбасі масштабну провокацію.

Після того як провалился спроби росіян видати обстріли на Донбасі за роботи ВСУ, вони вирішили підняти ставки.

18 лютого росіяни оголосили про термінову евакуацію місцевого населення, буцім-то - через загрозу наступу українських військ.

Гаулертери місцевих недореспублік - Пушилін та Пасічник - записали нібито термінові звернення про початок "евакуації" саме через "загострення" 18 лютого.

Проте, нескладний аналіз метаданих роликів на YouTube дозволив викрити провокацію. З'ясувалося, що ролики були записані та викладені у відтермінованому пості ще 16 лютого - за 2 дні до того, коли ще ніякого "загострення" не було.

Head of the LNR posted a video about evacuation on the state news outlet, but the metadata shows that the file was created two days ago (Telegram retains metadata). Testing some other videos on the channel to see other creation dates, will post below.https://t.co/yJ5jj5cD7q — Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022

Ба більше, у Пушиліна відео було взяте за папки за кодовую назвою "Кидок мангуста".

Таким чином, провокація росіян та їх недолугих проксі стала очевидна всім. Президент США Байден у нічному зверенні заявив, що провокаціям Росії проти України ніхто не вірить.

Втім, Росію це не зупинили - вони влаштували депортацію громадян України - їх вивезли на територію Росії.

Також російська артилерія відновила обстріли українських земель з забороненої Мінськими домовленостями зброї. На жаль, від обстрілів в ніч на 19 лютого загинув український військовий.