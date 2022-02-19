Кидок мангуста: окупанти на Донбасі по-тупому викрили самі себе
18 лютого російські окупанти спробували влаштувати на Донбасі масштабну провокацію.
Після того як провалился спроби росіян видати обстріли на Донбасі за роботи ВСУ, вони вирішили підняти ставки.
18 лютого росіяни оголосили про термінову евакуацію місцевого населення, буцім-то - через загрозу наступу українських військ.
Гаулертери місцевих недореспублік - Пушилін та Пасічник - записали нібито термінові звернення про початок "евакуації" саме через "загострення" 18 лютого.
Проте, нескладний аналіз метаданих роликів на YouTube дозволив викрити провокацію. З'ясувалося, що ролики були записані та викладені у відтермінованому пості ще 16 лютого - за 2 дні до того, коли ще ніякого "загострення" не було.
Ба більше, у Пушиліна відео було взяте за папки за кодовую назвою "Кидок мангуста".
Таким чином, провокація росіян та їх недолугих проксі стала очевидна всім. Президент США Байден у нічному зверенні заявив, що провокаціям Росії проти України ніхто не вірить.
Втім, Росію це не зупинили - вони влаштували депортацію громадян України - їх вивезли на територію Росії.
Також російська артилерія відновила обстріли українських земель з забороненої Мінськими домовленостями зброї. На жаль, від обстрілів в ніч на 19 лютого загинув український військовий.