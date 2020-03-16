Пандемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

Кернес обезумел и пошел против воли Зеленского

22:00
Кернес играет людским жизнями в угоду сомнительного пиара - фото 1
Кернес играет людским жизнями в угоду сомнительного пиара / Бабель

А также - здравого смысла. В этот раз так совпало.

Вечером в понедельник, 16 марта, президент Зеленский обратился к нации и заявил о внедрении безотлагательных мир по противодействия пандемии коронавируса, вызывающего опаснейшую пневмонию COVID-19.

Кернес помножил на ноль" указ правительства и отказался объявлять карантин

Среди прочего президент предложит с 12:00 среды, 18 марта, закрыть метро (там, где оно есть).

Против этой жесткой, но необходимой меры внезапно выступил мэр Харькова Геннадий Кернес. Чиновник заявил, что не будет выполнять распоряжение президента о закрытии на время карантина метрополитена.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь”, - заявил Кернес в комментарии ошалевшему от такой наглости корреспонденту “Украинской правды”.

“Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться”, - пояснил пока еще мэр Харькова, видимо, не знакомый с основами эпидемиологии и наверняка прогуливавший в школе уроки ОБЖ в угоду занятиям криминального толка.

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Пандемия коронавируса Владимир Зеленский Харьков метро карантин Геннадий Кернес Новости Украина
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