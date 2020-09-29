Керченский паром прекращает работу: Кататься на нем никто не хочет

Керченский паром прекращает работу: Кататься на нем никто не хочет

Керченская паромная переправа между оккупированным Крымом и РФ прекращает свою работу из-за низкого спроса. 28 сентября крымский паром выполнил свой последний рейс.

Об этом сообщила пресс-служба оператора на Керченской паромной переправе АО "АнРуссТранс".

"Причина остановки – отсутствие спроса на перевозки. Главным направлением деятельности Керченской переправы являлась перевозка железнодорожных вагонов с грузами, пассажиров и автомобилей. После открытия Крымского (Керченского – прим. ред.) моста перевозки были переориентированы, и спрос на морское сообщение резко упал", – говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в 2019-2020 гг. автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса (!).

"Всего в Керченском проливе работало три автопассажирских парома "АнРуссТранс". Последний рейс с пассажирами на борту сделал паром "Крым" в октябре 2018 г. Тогда судно переправило из Кавказа в Крым 10 пассажиров и 3 автомобиля при общей вместимости 685 пассажиров и 160 автомобилей", – рассказала глава АО "АнРуссТранс" Василия Анненкова.

Также из-за остановки рейсов Керченской переправы будет также остановлена работа морского порта "Крым".