Каждый третий заражен: в общежитии КПИ - вспышка коронавируса

В общежитии института КПИ - вспышка коронавируса

В одном из общежитий Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" курсанты массово заразились коронавирусом.

Как сообщили в воскресенье, 26 июля, в пресс-службе КГГА, в данный момент в общежитии проживают 152 курсанта. У 52 из них - подтвержденный диагноз COVID-19.

- Первые четыре случая были выявлены с 22 по 24 число. За вчераш в общежитии протестировали еще 61 курсанта. Все они были контактными с заболевшими. Результат - 48 положительных ПЦР-тестов, - отметил исполняющий обязанности директора "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины" Сергей Чумак.

В помещениях общежитии КПИ проводят дезинфекцию. Чиновники утверждают, что все контактировавшие с зараженными студенты "находятся под контролем". Возможно, под личным контролем президента.

Само собой, ни о каких серьезных социальных ограничениях среди жильцов общежития в период карантина не могло быть и речи.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.