Каждый 15 тест положительный: в МОЗ обнародовали статистику распространения коронавируса

В Украине все чаще подозрения на коронавирус подтверждаются

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели 525 положительных тестов на COVID-19 у зараженных украинцев. При этом количество самих анализов по сравнению со вчерашним показателем немного выросло.

Согласно официальной статистике, которая не может претендовать на создание объективной картины распространения болезни в Украине, за минувшие сутки лаборанты провели всего лишь 8 с небольшим тысяч тестов. Но каждый 15-й из них оказался положительным.

И хотя вчерашняя сводка свидетельствовала о вообще 6 тысячах исследований, проблема заключается в том, что адекватно отслеживать количество новых зараженных, изолировать их и проверять контактных лиц при таком подходе фактически невозможно.

В общей же сложности, как утверждают в МОЗ, с момента начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 28 тысяч 381 случай инфицирования. Болезнь распространяется, фиксация новых случаев осуществляется чрезвычайно ограниченно, а карантин с сегодняшнего дня снова стартует очередной этап смягчения карантина.

Согласно решению Кабмина, начали свою полноценную работу базы отдыха, санатории, учреждения культуры и два пункта въезда/выезда на Донбассе.

- За сутки подтверждено 525 новых случаев. Скончались еще 23 человека. В то же время выздоровели 357 пациентов, - заявили в Центре общественного здоровья. - В общей сложности выписаны 12 769 заболевших, а количество летальных случаев составило 833.

Напомним, период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.