Мало денег: Аваков решил отщипнуть 2,5 миллиарда от антикоронавирусного фонда

Авакову нужно больше денег

В мае этого года, не смотря на все закшвары, связанные с мусорским беспределом, коррупционными схемами и начисто провальной работой ведомства, министерство внутренних дел потребовало от правительства дополнительных средств "для выплат зарплат в период карантина".

Как заявили сегодня в экспертной организации StateWatch, в официальном письме, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю, указана просьба о перенаправлении 2,5 миллиардов гривен на нужды МВД из созданного правительством антикоронавирусного фонда.

Согласно документу, даже с учетом перепила бюджета, в ходе которого ведомство получило немало дополнительных средств, тогда как другим министерствам расходы нещадно урезали, Аваков недоволен финансированием от государства.

"Средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивают жизнедеятельность населения, как это предусмотрено отдельной правительственным постановлением", - сказано в документе.

Примечательно, что при этом решения Кабмина о доплатах врачам за их участие в борьбе с коронавирусом спускали на местные власти, требуя выделять деньги из городских и сельских бюджетов. В то же время в МВД хотят получить деньги из общей казны.

Дополнительные деньги требуют у Шмыгаля и чиновники из Государственного управления делами. При бюджете в 2 миллиарда чиновники хотят 23 миллиона помощи для больницы "Феофания", где лечатся топ-чиновники. Делают это госслужащие также под предлогом борьбы с COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе нардепы от партии "Голос" внесли в Раду постановления об увольнении глав МВД и здравоохранения .

Недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.