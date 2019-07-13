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Катю Осадчую "кинула" МАУ – ФОТО

15:00
Катю Осадчую "кинула" МАУ – ФОТО - фото 1
Катю Осадчую "кинула" МАУ – ФОТО

Телеведующая Катя Осадчая попала в неприятный инцидент. Из-за МАУ.

Об этом она сообщила в Instagram.

Выложив снимок в сети, она написала следующее:

"Когда летишь с ребенком, а мест нет, потому что на них посадили других людей".

Катю Осадчую 'кинула' МАУ – ФОТО - фото 184219

И добавила, что позже для нее все же нашлись свободные места, иначе "была угроза лететь стоя". Однако на этом ее приключения не закончились. Прибыв в Одессу, она обнаружила, что работники компании отломили ручку от ее чемодана.

Интересно, теперь ведущая будет перемещаться только по земле? Главное, что есть на чем! Так, намедни она похвасталась дорогущей покупкой. И это даже не шляпка.

Катю Осадчую 'кинула' МАУ – ФОТО - фото 184220

А пока Осадчая радуется машине, ее коллега Никитюк чуть не упала от счастья…из-за букета. Но букет то необычный, а свадебный!

"Поймать букет невесты….К чему бы это?", - вопрошает Никитюк в Instagram.

Мы то знаем к чему! Намек, думаем, понятен. Ждем незабываемого торжества! Яркие фото смотрите по ссылке.

 

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Катя Осадчая МАУ Одесса Шоубиз Звезды
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