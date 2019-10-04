Касл Рок 2 - Дата выхода и трейлер сериала по вселенной Стивена Кинга

Лиззи Каплан в ожидании второго сезона Касл Рок

Стриминговый сервис Hulu образовал всех фанатов творчества Стивена Кинга, обнародовав свежую информацию по продолжению сериала Касл Рок. Оно будет, более того - совсем скоро.

Дата выхода второго сезона сериала Касл Рок объявлено 23 октября 2019 года. Курирует сериал давний поклонник творчества Стивена Кинга - Джей Джей Абрамс. Второй сезон будет состоять из 10 серий, как и первый.

Также Hulu выкатил большой трейлер второго сезона, который приоткрывает завесу тайны новых эпизодов.

Касл Рок 2 - сюжет нового сезона

Если слепо верить трейлеру, то действие нового сезона никак не связано с событиями предыдущего (что и понятно, ведь Касл Рок - это сериал-антология по вселенной Стивена Кинга). Главной героиней новой истории является медсестра Энни Уилкс - та самая безумная медсестра из романа «Мизери» и одноименной экранизации 1990 года с великолепной Кэти Бэйтс.

Однако в сериале Энни Уилкс не свихнувшаяся от одиночества тетка, а вполне себе еще нормальная. Энни с дочерью приезжает в город, чтобы обосноваться в Касл Рок. Но этот город, его негативная энергия и зловещее прошлое будят в ней самые темные инстинкты. Впрочем, не отстают от Энни и старожилы Касл Рока. Все это, как несложно догадаться, обернется войной и морем крови.

Литературная основа Касл Рок 2

Кроме "Мизери" в новом сезоне зрителей ждет переосмысление сюжетов таких культовых романов Кинга как "Жребий" и "Солнечный пёс" (он же "Несущий смерть").

Трейлер Касл Рок 2

Касл Рок 2019 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Касл Рок - актерский состав 2 сезона и персонажи

Каст второго сезона - весьма достойный, как и в первом сезоне - здесь нет звезд первой величины, но ведь это и не "Большая маленькая ложь" - здесь берут другим. И у актеров это получается. Критики уже отмечают игру главной героини в исполнении Лиззи Каплан, да и нескольких кадров хватает, чтобы понять, что она - уже очень в образе.

Лиззи Каплан в роли Энни Уилкс

Тим Роббинс в роли Реджинальда "Папаши" Меррилла

Пол Спаркс в роли Джона "Туза" Меррилла

Элси Фишер в роли Джой Уилкс, дочери Энни

Юсра Варшама в роли доктора Надии Омар

Бархад Абди как Абди Омар, старший брат Надии

Мэтью Алан в роли Криса Меррилла, брата "Туза"

Джон Хугенэккер как "человек со сложной связью с Энни Уилкс"

Дата выхода Касл Рок 2

Первый сезон Касл Рок вышел на экраны в июле 2018 года. Он базировался на произведениях Стивена Кинга, однако переосмыслял их и рассказывал совершенно новые истории. Чем и покорил публику, став событием. Второй сезон выходит 23 октября и будет транслироваться по графику 1 серия в неделю. Всего будет 10 эпизодов.

Будет ли 3 сезон?

Решение о выходе третьего сезона сериала Касл Рок еще не принято и будет зависеть от того, как примут 2 сезон антологии, однако есть все основания подозревать, что и второй сезон ожидает успех, а значит - выход нового продолжения Касл Рок - вопрос времени, тем более, что литературной основы для третьего сезона - хоть отбавляй.