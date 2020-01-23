Кардиган: сочетаем комфорт и элегантность

Кардиганы находятся на пике моды

Само понятие "кардиган" возникло в середине 19 века благодаря командующему английскими войсками лорду Кардигану. Истинный денди постарался совместить изысканность стиля и тепло для своих солдат и включил в обмундирование рыбацкую теплую кофту с глубоким вырезом, которую не было видно под мундиром.

Вторую жизнь классической кофте рыбаков подарила легендарная Коко Шанель, превратившая одежду бедняков в символ аристократической элегантности. Кардиганы на пике моды, их носят голливудские звезды, члены королевских семей и простые продавщицы на рынке. Как подобрать модную обновку для сезона 2020?

Оверсайз

Комфортные и уютные кардиганы больших размеров во многих семьях стали любимой одежкой для всех поколений. В интернет-магазине Dressa обратите внимание на лаконичный кардиган из трикотажа-двунитки с небольшим капюшоном. Эта вещь выручит в холода, удобна для путешествий, отлично подойдет для шопинга и прогулки с детьми в парке.

Офисный стиль

Платье-футляр в комплекте с кардиганом – излюбленный образ бизнес-леди. Кардиган придает дополнительной строгости и при этом не скрывает соблазнительные формы, прикрытые коротким платьицем. Насыщенные цвета – винный, малахитовый, индиго, жемчужный или желтый разнообразят темное платье и позволят вам каждый день меняться вместе с вашим настроением.



Лондонский шик

Клетка идеальна для городских прогулок, туров по городам Европы и весенних фотосессий на фоне сочной зелени. Разнообразие клетчатых орнаментов всегда позволит вам подобрать подходящее цветовое сочетание. Графичность клетки поддержит неброскую сдержанность продуманного образа.



Спорт-комфорт

Стиль спорт-шик ворвался на подиумы и позволил модницам свободно дефилировать в спортивном трикотаже вне тренажерных залов. Модель средней длины на молнии с капюшоном выручит на отдыхе к Карпатах, утренней пробежке или на пикнике с друзьями. Удобный крой и качество модели сделает спортивный кардиган вашим любимцем.



Флисовая прелесть

Длинный серый кардиган напоминает плащ, хотя сшит из уютной мягкой флисовой ткани. Чудесная модель позволит вам чувствовать себя в домашней обстановке на занятиях в вузе, в машине, в аэропорту или во время долгой романтической прогулки по набережной.