Карантин незаконен: Конституционный суд подложил бомбу под Кабмин

Шмыгалю лучше пересидеть в лесу решение КСУ / Пресс-служба Кабмина

Конституционный суд Украины внезапно оживился под конец рабочей недели и выдал сразу серию епанчей в виде своих решений, которые сразу же стали скандальными.

Первое решение о том, что президент Порошенко не имел права назначать главу НАБУ и поступил как узурпатор.

Второе же решение - настоящая бомба под Кабинет министро Дениса Шмыгаля - КСУ постановил, что решение о введении в Украине весной 2020 карантина, как и сам карантин - не соответствуют Конституции Украины, которая, напомним, - ОСНОВНОЙ ЗАКОН страны.

То, что эта Конституция была принята в то время, когда слово "коронавирус" знали только ученые, термин COVID-19 был рендомным набором знаков, а Стивен Содерберг даже не брался за съемки прооческого кинофильма "Заражение" почтенных судей никак не заинтересовало.

Судьи формально подошли к вопросу и указали четко по букве закона, что ограничения, веденные Шмыгалем и Ко были бы возможно только в случае ввеления чрезвычайного или военного положения, а поскольку ничего из этого Кабмин сделать не озаботился, то получил по полной.

Таким образом, КСУ признал незаконными ограничение прав и свобод граждан Украины (массовые собрание, свобода передвижения, включая транспортное сообщение и прочее, ограничение работы кафе и ресторанов, доступ в больницы, а также ограничения для бизнеса), введенные Кабмином в виду угрозу мировой эпидемии китайского коронавируса.

Кроме того, КСУ признал нарушениями "карантинные" измения в бюджет, ограничения по зарплате в бюджетных организациях (напомним, зарплаты топ-чиновников, а судьи - это тоже топ-чиновники, на время карантина были существенно урезаны).

Особо отмечается, что решение КСУ окончательное.

Решение КСУ - невероятно, но факт:

Какие будут последствия у данного решения - еще только предстоит узнать, однако оно наверняка породит известный хаос и станет причиной для многочисленных исков против государства Украина со стороны как юридических, так и физических лиц, в том числе - в международные суды.

В Кабмине пока данное решение никак не комментировали, ведь, напомним, принято оно было уже по окончанию рабочей недели.