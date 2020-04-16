Капоне / Лицо со шрамом - Дата выхода, актеры и сюжет фильма

Том Харди в образе

На YouTube появился первый трейлер фильма про самого известного американского гангстера времени “Сухого закона” - Аль Капоне. Что это за лента и стоит ли смотреть - читайте на Без Табу.

У фильма сложная судьба - изначально он назывался Fonzo - так называл бандита в семейном кругу. Потом его переназвали в более простое Capone. В наших широтах прокатчики извратились и за каким-то, лишь им понятным, бесом назвали его на свой лад - “Лицо со шрамом”.

Конечно, никого не смутило, что точно так звучит название классического фильма Брайана де Пальмы с Аль Пачино. С другой стороны, фильм с названием "Капоне" также уже был, причем не раз.

Путь на экран

Главный герой картины — Аль Капоне, роль которого исполнил Том Харди. Он реально заморочился и хотел выместить весь свой актерский талант на эту роль. Ради нее подтянутый Харди разрешил себя загремировать почти до неузнаваемости - в полнеющего и неприятного тюфяка - короля преступного мира Чикаго и окрестностей.

Фильм должен был стать одним из хитов проката, однако из-за пандемии коронавируса прокат в США и остальном мире умер.

Дату премьеры трижды переносили, но в итоге смирились и тогда было решено перенести премьеру в онлайн - 12 мая 2020 фильм начнут показывать на платформе Vertical Entertainment.

Капоне / Лицо со шрамом 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Сюжет фильма

Фильм режиссера Джоша Транка не показывает золотые годы гангстера или его не менее легендарное заключение в тюрьме Алькатрас, а сосредотачивается на периоде, когда смертельно больной Капоне вернулся на свободу.

Потеряв былое влияние, он проводит свои дни в особняке во Флориде, вспоминая о прошлом. Однако возможно, что это беззаботная и тихая жизнь является лишь прикрытием, ведь до заключения Аль Капоне успел припрятать огромную сумму денег, которую никто так и не нашёл…

Капоне / Лицо со шрамом - актеры и роли в сериале