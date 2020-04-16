Агенты ЩИТ 7 сезон: Дата выхода и сюжет сериала MARVEL

Агенты готовы к бою / Премьера 7 сезона - 27 мая

Стала известна дата выхода седьмого сезона супергеройского сериала Агенты ЩИТ. В связи с приближение оной рассказываем все, что известно о финальном сезоне шоу.

Агенты ЩИТ - дата выхода 7 сезона

Итак, премьера назначена на 27 мая 2020. Об этом было заявлено на странице проекта в твиттере. Запись сопровождена тизером, на котором голографический агент Колсон загадочно ухмыляется и удивлятся нетипичному полночанию своих сотрудников.

Will you accept this mission? Watch the premiere of Marvel's #AgentsofSHIELD Wednesday, May 27 on ABC. pic.twitter.com/L6SWMq4C6b — Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) April 14, 2020

Трейлер

Агенты ЩИТ 2020 - смотреть онлайн тизер 7 сезона:

Агенты ЩИТ - сюжет 7 сезона

Уже известно, что это будет финальный сезон, который завершит историю элитного подразделения, а вместе с ней - целую эпоху сериалов про героев вселенной MARVEL - теперь за развитием героев будет отвечать непосредственно студия (а не закрытое подразделенеие Marvel Television), новые проекты будут выходить на стриминговом сервисе Disney+, будут жутко дорогими и практически неотличимыми от экранных блокбастеров. Первыми ласточками станут сольники "Сокол и Зимний Солдат", "Локи" и "ВандаВижн", но это все будет потом, а пока же смертные попробуют достойно завершить свою историю.

Возвращенный агент Колсон и его сотрудники в 1931 году / Фото - ABC/Mitch Haaseth

Агентам предстоит отправиться в прошлое - США времени "сухого закона". Герои для конспирации переоблачатся по моде того времени - иначе в 1931 году нельзя. Впрочем, злодеи, с которыми предстоит сразиться агентам ЩИТ, думают иначе и творят сущий произвол, пользуясь тем, что у копов того времени нет на них управы - ведь пистолеты злодеев Г.И.Д.Р.Ы. не берут.

Агенты ЩИТ 7 - актеры и роли в сериале

Кларк Грегг в роли Фила Колсона 2.0

в роли Фила Колсона 2.0 Минг-На Вен в роли Мелинды Мэй

в роли Мелинды Мэй Хлоя Беннет в роли Дейзи «Скай» Джонсон по прозвищу Дрожь

в роли Дейзи «Скай» Джонсон по прозвищу Дрожь Иэн Де Кэскер в роли Леопольда Фитца

в роли Леопольда Фитца Элизабет Хенстридж в роли Джемма Симмонс

в роли Джемма Симмонс Генри Симмонс в роли Альфонсо «Мака» Маккензи

в роли Альфонсо «Мака» Маккензи Наталия Кордова-Бакли в роли Елены Родригес / Йо-Йо

в роли Елены Родригес / Йо-Йо Джефф Уорд в роли Джеффа Уорда

График выхода серий

В седьмом сезоне Агенты ЩИТ будет 13 серий. Точный график выхода пока не анонсирован, однако, скорее всего, это будет по одной серии за раз. Премьера финального сезона состоится в среду, 27 мая. Таким образом, базовый день для выхода новых эпизодов - среда.

Внимание, из-за разницы во времени - премьеры в Украине смещаются на сутки.