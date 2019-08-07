Кандидат в депутаты от Медведчука после провала отобрал у народа все предвыборные подарки

Андрей Алеша - не меценат и не благодетель

Друг Саши Стоматолога, который в свое время откололся от империи Рината Ахметова, но остался в связке с олигархом, Андрей Алеша, прорывался в Верховную Раду по 51 округу. Тому самому, где баллотировалась Надежда Савченко, и где победил скупщик голосов Александр Ковалев.

Перед днем выборов позиционирующий себя великим меценатом Алеша "щедро" одаривал жителей прифронтового Зайцево подарками в виде инструментов.

Подобная благодетель Алеше, нужно сказать, свойственна. Еще до войны, будучи президентом инвестиционной корпорации DMS, он любил с пафосом и десятком охранников заезжать к малоимущим пенсионерам на Rolls-Royce Phantom и презентовать "невероятные подарки" в виде газовой плиты или какой-то другой мелочи.

Теперь же, пытаясь прорваться в ВР от партии недобитых рыгов и коллаборантов "Оппозиционная платформа - За жизнь", от имени кандидата людям выдавали электроинструмент. И все бы ничего, но после эпичного поражения на выборах подчиненные Алеши вернулись в поселок и потребовали дары обратно.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

По его словам, вернуть "подарки" представителю Алеши согласились только под расписку, чтобы люди не подумали, что их присвоили себе.

"В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей "Партией регионов", а ныне "... за жизнь", и их избирателем", - отметил Веселкин, опубликовав фото документа.