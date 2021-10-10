Канцлер Австрії Курц вдруге йде у відставку через корупцію

Арівідерчі / АП

У суботу, 9 жовтня, стало відомо, що федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц у другий раз залишає посаду на тлі розслідувань антикорупційної прокуратури проти нього та осіб з його оточення, що спричинило урядову кризу в країні.

Про це він заявив в екстреному зверненні ввечері в суботу. Виконувати обов'язки канцлера тимчасово буде нинішній очільник МЗС Александер Шелленберг.

Правоохоронні органи вважають, що в 2016-2018 роках, коли Курц займав пост канцлера, бюджетні кошти витрачалися на проведення соцопитувань з позитивними оцінками Австрійської народної партії і на публікацію результатів таких досліджень громадської думки в приватних виданнях.

6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії, відомстві канцлера і міністерстві фінансів пройшли обшуки. Це й стало каталізатором заяви Курца.

У розслідуванні фігурують 10 осіб, включаючи Курца. 6 жовтня в штаб-квартирі Австрійської народної партії, відомстві канцлера і міністерстві фінансів пройшли обшуки.

При цьому Курц збереже за собою посаду лідера Австрійської народної партії і очолить фракцію цієї партії в парламенті, отримавши депутатський мандат.

Себастьян Курц займав пост канцлера Австрії в 2017-2019 роках. У травні 2019 року парламент виніс вотум недовіри уряду Курца через скандал з Партією свободи - партнерами Австрійської народної партії по коаліції. Курц після вотуму недовіри пішов у відставку. Однак на дострокових парламентських виборах Австрійська народна партія знову набрала більшість голосів, і Курц знову став канцлером.