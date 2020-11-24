Камни с неба: Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года

Воды нет, но вы держитесь

Своеобразный новогодний подарок подготовили российские оккупанты жителям города Евпатория. С 26 ноября и как минимум до конца 2020 года им прекратят подачу горячей воды.

Как уверяют оккупационные администраторы "родной гавани", это делается «с целью экономии водного ресурса». Представитель оккупантов Сергей Аксенов заявил,что других источников воды нет и придется потерпеть.

Евпатория использует для водоснабжения воду из трех подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя.

До 2014 года Крым около 85% воды получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После вооруженной агрессии русских против Украины Киев перекрыл канал.

По вине России оккупированный Крым сейчас переживает жуткий кризис с водой. В Крыму массово обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища. На сегодня 29 населенных пунктов полуострова находятся на жестком графике подачи воды или на подвозе воды из-за пересыхания скважин.

С конца августа 2020 года воду в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах подают по графикам. Не лучше ситуация в других городах. В тоже время, на военных объектах захватчиков в Крыму таких проблем не наблюдается.

Согласно международному праву, оккупант обязан заботиться о людях, находящихся на захваченной им территории, однако Россия это предписание на соблюдает.