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Кальяны для личной коллекции – топ 2021 года

Вчера, 22:54
Кальяны для личной коллекции – топ 2021 года - фото 1

В кальянах для дома есть особое очарование, потому что в личную коллекцию люди стараются покупать необычные модели, с интересным дизайном.

Если для коммерческого использования девайсы выбирают, обращая, в первую очередь, на практичность, ремонтопригодность, возможность замены износившихся, поврежденных конструктивных элементов, то домой покупают роскошные модели, украшающие интерьер, изготовленные в ультра-современном дизайне, вызывающие восхищение у гостей.

Топ кальянов в 2021 году для дымных домашних посиделок

Интернет-магазин DuDa сделал подборку лучших кальянов на подарок и для себя , приняв во внимание такие характеристики, как: цена, качество материалов и сборки, герметичность, тяга. В топ вошли дымные агрегаты, которые приятно дарить и получать в подарок, покупать их в свою коллекцию в качестве очередного достойного экземпляра. Такие девайсы можно заказать онлайн у нас на сайте https://duda.com.ua/category/kalyany-embery/.

Лучшие кальяны для себя и на подарок:

  • кальян Embery – разработан и изготовлен украинской дизайн-студией. Производитель для своих изделий выбирает качественные материалы: пищевую нержавеющую сталь, анодированный алюминий, комплектует кальяны набором чехлов для колбы, шахты и чашек, подсветкой, средствами для ухода за девайсом и т.д.;
  • дымный агрегат DUD из Голландии – изготовлен из толстостенного, прочного боросиликатного стекла, устойчивого к перепаду температур, поставляется производителем в широкой комплектации (есть щипцы, заглушки, транспортировочный кейс);
  • немецкий кальян Kaya – прост в сборке и обращении, надежный, с отличной тягой, часто используется и в коммерческом сегменте. Компания, выпускающая кальян Эмбери, смогла предложить потребителю продукцию высокого качества, в эксклюзивном дизайне и при этом по доступной стоимости. В каталоге интернет-магазина DuDa вы найдете самые популярные модели этого бренда.

Кальяны Embery премиум-сегмента – доступное качество

Премиальная серия дымных агрегатов Embery – Premium Series, известна во всем мире. У бренда сотни отзывов от потребителей из Америки, Европы, Азии, которые пишут в социальных сетях о своем опыте использования наргиле Эмбери. Подробный обзор кальянов Эмбери: duda.com.ua/articles/premialnye-kaljany-embery/

Особенности кальянов Embery Premium Series:

  • надежны, практичны, герметичны – у девайсов резьбовое соединение, что гарантирует 100% герметичность, плюс агрегат можно переносить, держа его за шахту, хотя делать это часто все же не рекомендуется;
  • система продувки – наргиле легко продувается через клапан для выпуска дыма из колбы, шарик изготовлен из нержавеющей стали;
  • устойчивые за счет конусной формы колбы (ручной работы);
  • инновационный футуристический дизайн, эргономичность, есть углубление под подсветку;
  • простые в уходе, долговечные – производитель использует материалы, не впитывающие запахи: медицинский силикон, пищевую нержавеющую сталь и т.д.

У бренда также есть и другие серии дымных агрегатов: MONO и MiniMONO. Эти девайсы, по мнению блогеров, тестировавших в работе разные модели, могут стать отличной и недорогой альтернативой продукции Amy, Amy SS.

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