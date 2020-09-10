Как выбрать уголь для кальянов

Качественный уголь является одним из важных элементов для приятного времяпрепровождения с кальяном. Если он неправильно подобран, то не получится полноценно насладиться ароматом дыма.

Выбирая уголь к кальяну, необходимо учитывать, что бывают натуральный и химический варианты. Последний также называется саморазжигающимся. Натуральный можно также разделяется на кокосовый и разные типы древесного. Они требуют больше времени для розжига, но зато и жар удерживают лучше, поэтому их используют чаще. А выбрать подходящие варианты можно на сайте tabakka.com.ua.

Основные разновидности угля для кальяна

Лучшим углем, который предназначается для кальяна, считается кокосовый. Он сделан из кокосовой скорлупы. Такой продукт будет разжигаться достаточно долго с помощью внешнего источника тепла. Но зато он способен куда дольше держать столь необходимую для поддержания работоспособности кальяна температуру. Заменять уголь в кальяне понадобится не раньше, чем спустя полчаса с начала курения. Еще одним достоинством кокосового угля является то, что он не влияет на вкус табака, не вырабатывает вредных соединений. Угли требуется разогреть до полной красноты. А на это уходит обычно порядка 10 минут .

Еще одна разновидность – древесный уголь. Его получают из разнообразного сырья. Особенно популярны лимонное дерево, оливковые косточки и прочие кусты и деревья. В восточных странах чаще всего задействуют уголь из лимонного дерева, так как продукт прекрасно держит температуру и не влияет на аромат табака. А вот классический вариант для мангалов нельзя использовать – он совершенно не подходит для таких целей.

Оптимальный размер угля для кальяна: что лучше выбрать

Выделяют несколько типоразмеров угля для кальяна: 22 мм, 25 мм и 31 мм. Последний вариант мало распространен, так что его довольно сложно найти. Зато даже 2 угольков будет достаточно для кальяна.

Что касается угля на 22 мм, то он идеально подходит для стандартного кальяна. Поле него остается мало пепла, а сам уголь быстро разогревается. Но вместе с тем необходимо учитывать еще и то, что он быстро сгорит, поэтому его придется часто заменять новым.

Если рассматривать уголь на 25 мм, то он тоже является чрезвычайно распространенным. Уголь такого размера прекрасно греет емкость, медленно горит, поэтому не придется часто подкладывать новые куски. От них получается много дыма. Однако после прогорания останется много пепла, что необходимо учесть.