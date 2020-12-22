Как выбрать хостинг и колокейшн

Услугами размещения физических или виртуальных ресурсов клиента на сервере провайдера пользуются многие компании. Большие объемы информации требуют соответствующего дискового пространства и производительности.

Хостинг выгоден с экономической точки зрения, сберегает время и нервы, а также информацию клиента и бывает трех видов: виртуальный, выделенный сервер и colocation - это услуга размещения сервера клиента на технической площадке провайдера.

Как правило, услуга colocation актуальна для компаний, которые предоставляют сервисы, связанные с большим объемом трафика (интернет-провайдеры, онлайн-сервисы, интернет-магазины, порталы, крупные компании иного профиля и т.д.) и/или оперируют большими базами данных. Стоит отметить, что collocation хорошо подходит для профессионалов, то есть людей, которые знают, как правильно управлять собственным сервером.

При сравнении колокейшн-провайдеров нужно помнить об одной важной вещи: есть те, кто предлагает эту услугу дополнительно к хостингу, и те, кто на ней специализируется. Сам по себе факт того, что сервис дополнительный, ни о чем плохом не говорит, но все же специалисты советуют делать выбор в пользу инфраструктурных провайдеров, несмотря на то, что комплексные пакетные предложения часто более привлекательны с финансовой точки зрения.

Это может показаться странным, но нужно оценить и людей, который работают в центре, от этого зависит очень многое. Обычно человеческий подход и отношение к клиенту прорисовываются уже во время первого визита в датацентр. Важно оценить, понравились ли потенциальному клиенту люди – ведь он будет с ними работать, они будут работать с важной частью бизнеса, поэтому необходимо, чтобы физический сервер попал в надежные и заботливые руки.

Также важно узнать, есть ли условия для быстрого восстановления работоспособности оборудования после аварий. Стоит поинтересоваться, сколько времени требуется команде дата-центра, чтобы наладить нормальную работу. В большинстве случаев это критически важно.

Конечно, колокейшн стоит значительно дороже, чем виртуальный хостинг. Но дополнительные затраты с лихвой компенсируются теми широкими возможностями, которые он открывает перед современными владельцами сайтов и интернет-предпринимателями. Поэтому ориентироваться при выборе исключительно на цену не стоит: важнее, чтобы компания заслуживала доверия.