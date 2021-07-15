Как выбрать ходунки для взрослого?

Трудности с передвижением могут возникнуть, как в силу возраста, так и вследствие различных травм и заболеваний. В таких ситуациях незаменимы ходунки для взрослых, которые существенно облегчают ходьбу, а также могут иметь дополнительные функции.

Например, крючок для подвешивания сумки. Зачастую ходунки имеют простую и легкую конструкцию из металлических трубок. Однако при выборе стоит учитывать особенности моделей, чтобы подобрать максимально комфортную для пользователя.

Модельные и функциональные различия

Купить ходунки для взрослых предлагает практически каждый специализированный магазин, в частности ортопедический салон Ортокомфорт. Различают три основные разновидности конструкции:

стационарные – имеют классическую П-образную форму, жесткую фиксацию опор и перемычек;

шагающие – перемычка закреплена к боковым опорам на подвижных шарнирах;

роляторы или ролаторы – имеют между боковыми опорами не перемычку, а крестовидное соединение, которое дополнено небольшим сидением, куда можно присесть, если человек устал во время ходьбы.

В эту категорию продукции часто относят так называемые вертикализаторы – они нужны для поддержки вертикального положения во время ходьбы. Конструкция имеет небольшое сидение, опоры для предплечий. Также их называют передними стендерами.

Любая из разновидностей ходунков для взрослых может быть дополнена различными функциональными приспособлениями. Например, колесами, регулировкой опор по высоте, дополнительными подмышечными опорами.

Ортопеды рекомендуют ориентироваться на уровень утраты подвижности и особенности заболевания или травмы, чтобы подобрать оптимальный вариант. Что касается качества, то тут важно обращать внимание на прочность и вес металла (чем легче конструкция, тем лучше, но все детали должны быть надежно соединены, выдерживать вес пользователя). Если ходунки оснащены стандартными ножками-опорами, не лишним будет наличие прорезиненных наконечников на них. Проверьте удобство ручек, комфортно если они оформлены мягкими нескользящими накладками. Ходунки должны безупречно подходить пользователю по высоте, чтобы не создавать лишней нагрузки на позвоночник. Потому выбирайте подобные приспособления вместе с ним или заказывайте изделия с возможностью регулировки по высоте.

Если ходунки будут использоваться в квартире или других ограниченных пространствах, проверьте, подойдет ли их ширина для дверных проемов. А складная конструкция позволяет компактно хранить и перевозить устройство при необходимости.

Роляторы – один из лучших вариантов для пожилых и людей с ограниченными возможностями

Роляторы на колесах оказывают наиболее качественную поддержку во время ходьбы ослабленному человеку. Они похожи на небольшую тележку с ручками, четырьмя колесами, сидением. Часто конструкция также дополнена небольшой корзиной для вещей.

С таким приспособлением удобно не только гулять, но и ходить за покупками. Вещи можно сложить в корзину, и они не будут мешать передвижению или создавать лишнюю нагрузку. Наличие колес создает плавный ход, человеку нет необходимости постоянно поднимать ролятор во время использования.

Такие модели подходят для пожилых, людей с частичной утратой подвижности, наличием лишнего веса, во время реабилитации после травм.

Выбирая ролятор, помимо вышеописанных характеристик, обращайте внимание на наличие блокиратора колес для фиксации их положения. Он может понадобиться во время отдыха, перемещения по транспортерных лентах и эскалаторах. Наиболее удобно, когда блокиратор приводится в действие переключателем на ручках ходунков.