Как сохранить вид изделий из экзотической кожи: простые правила ухода

Изделия из натуральной кожи – это стильно и со вкусом. Одно из главных достоинств – они долгое время будут радовать своего владельца.

А если кошелек выполнен из змеи, сумка из ската, портфель из крокодила и других необычных материалов, то аксессуар переходит в категорию эксклюзивных и статусных.

Животный мир богат и разнообразен, он дает нам возможность использовать свои сокровища. Экзотической считается кожа, выделанная из шкур крокодилов различных видов, змей, рыб, ящериц, а также слона, кенгуру, оленя и даже жабы.

Вещи с необычной поверхностью смотрятся красиво, стоят недешево, сохранить их в первоначальном виде хочется как можно дольше. Если вы счастливый обладатель аксессуара из шкуры рептилии или другого редкого существа, не забывайте о правилах использования и хранения. Применяйте специальные средства для чистки и ухода. Тогда элитный аксессуар будет радовать вас шикарным внешним видом не один год.

Как ухаживать за экзотической кожей

Аксессуары из редких животных популярны у ценителей стиля и оригинальности. Использование элитного материала давно вышло за общепринятые рамки. Можно порадовать себя не только оригинальным кошельком из крокодила. Выпускаются также прочные ремни, оригинальные браслеты и брелоки из питона, необычные клатчи и сумки из ската. Выбор мужских аксессуаров не уступает женскому. Здесь предусмотрены стильные портфели, крокодиловые зажимы для купюр, ремешки для часов из ящерицы или страуса, кошельки из кожи морской змеи.

Кожгалантерея из экзотического материала пользуется спросом, поскольку имеет оригинальный вид. Шкура каждого животного неповторима, имеет особую фактуру, необычные узоры, характерную рельефность. Каждое изделие особенное и эксклюзивное, отличается высокой износостойкостью. Материал не боиться механических повреждений, устойчив к влаге. Правильно ухаживайте за элитными изделиями, производите очистку специальными средствами – и вещи сохранят отличный вид долгое время.

Такие аксессуары всегда будут выглядеть стильно, они покупаются не на один сезон. Хорошо сочетаются с различными образами, могут гармонировать друг с другом. Это вещи, которые будут с вами десятилетия, их вполне можно передавать по наследству.

Каждый вид экзотической кожи имеет свои особенности ухода, но есть и общие правила. Придерживаться их должен каждый владелец элитной вещи.

Рекомендации по уходу за изделиями из кожи экзотических животных:

не допускайте длительного попадания на аксессуар солнечных лучей или воды;

при случайном загрязнении очищайте сразу, применяйте специальные средства, храните вещи чистыми и сухими;

регулярно протирайте влажной мягкой тканью, после чего аккуратно полируйте сухой;

не используйте для чистки химические составы, маслосодержащие жидкости, спирт, щелочь, кислоту.

Общие правила, как ухаживать за аксессуарами из экзотической кожи мы разобрали, но важно учитывать особенности каждого отдельно взятого изделия.

Поверхности из морского ската не нуждаются в специальном уходе, их достаточно отполировать время от времени хлопчатобумажной тканью. Допускается нечастое применение кондиционеров, но они должны быть легкими.

Вещи из крокодила считаются самыми прочными. Во время носки они полируются и становятся еще привлекательнее. Допускается использование мыльного раствора, специального крем-геля, бальзама.

Аксессуары из змеи отличаются красотой и мягкостью. Их достаточно протирать влажной мягкой тканью, после этого полировать сухой. Старайтесь не попадать под дождь с такой сумкой, а если намокла, сушите при комнатной температуре.

Соблюдайте эти простые требования, проявляйте заботу о своих вещах. Они будут с вами долгое время.

Косметические средства по уходу за кожей рептилий

Шкура животных, относящихся к классу рептилий, имеет характерные особенности. Изделия из такого материала отличаются от традиционных кожаных аксессуаров, поэтому уход за ними тоже должен быть особым.

В большинстве случае поверхность покрыта чешуйками, а специальные мембраны удерживают их вместе. Такие изделия рекомендуется чистить чаще, использовать мягкие моющие средства или кондиционер для кожи рептилий. Составы для чистки обычной гладкой кожи могут оставлять разводы. Со временем он накапливается вокруг чешуек, что приводит к быстрому изнашиванию и укорачивает срок службы красивой вещи. Советуем применять только проверенные качественные препараты для очистки и ухода за аксессуарами из кожи рептилий.

Чтобы вид вашего кошелька, сумки, портфеля из рептилии долгое время приносил удовольствие, нужно:

периодически очищать вещь сухой тканью или нежной щеткой;

после долгого применения или случайного загрязнения воспользоваться специальным составом, спреем, кондиционером;

после глубокой очистки обрабатывать вещи смягчающими средствами.

Важно помнить: перед применением любого моющего препарата, вещества для ухода и смягчения, нужно нанести его на внутреннюю или менее заметную часть изделия. Посмотрите, как ведет себя экзотическая поверхность. Это поможет избежать неожиданных неприятных последствий, порчи дорогой вещи.

Как следить за изделиями из кожи рептилий или змей

Красивый аксессуар привлекает внимание так же, как и симпатичная внешность. Мало кто не обратит внимание на стильный клатч из крокодила, браслет из змеи, ремень из кожи ската или кошелек из питона. Такие экзотические аксессуары являются предметом гордости, статуса, достатка. Приобретение элитной вещи может стать особым событием, будет прекрасным подарком близким людям.

За дорогими вещами нужен тщательный уход, относиться к ним лучше с особым вниманием. Тогда сумка, ремень или портмоне будут радовать вас и приковывать восхищенные взгляды окружающих. Кроме регулярной сухой чистки и обработки специальными средствами, важно знать, как правильно хранить такие вещи.

Несколько советов, как следить за вещами из шкур экзотических животных:

Не допускать пребывания аксессуара при слишком высоких и низких температурах.

Противопоказана повышенная влажность.

Хранить в сухих проветриваемых помещениях.

Для длительного хранения использовать тканевые чехлы или оборачивать в кальку, папиросную бумагу.

Бережное отношение, специальный уход и правильное хранение аксессуаров из экзотических материалов увеличит срок использования любимой вещи.