Как продвигать локальный бизнес в интернете?

Представить себе успешный бизнес, который будет расти и развиваться без дополнительной рекламы и продвижения, сейчас просто невозможно.

При таком уровне конкуренции, который существует на любом рынке, мало иметь отличный товар или качественную услугу — необходимо еще и привлечь клиентов. Это касается как онлайн-бизнеса, так и локальных форматов работы — тех же кафе, парикмахерских или других подобных заведений, привязанных к конкретным местам. Даже для такого бизнеса есть способы продвигаться в интернете — и их немало.

Обозначение себя на картах

Первое, что нужно сделать, — добавить организацию на карты Google, чтобы она появилась в специальных приложениях. Аккаунт компании можно заполнить полезной информацией: время работы, перечень услуг (краткое описание), фотографии самого объекта и т. д. На той же странице появляется окно для отзывов, благодаря чему клиенты будут делиться своими впечатлениями.

Совет! Если клиенты пишут вам отзывы в Google, не оставляйте их без внимания. В случае положительных — благодарите людей за то, что они потратили свое время. Если отзывы негативные, покажите, что вы заинтересованы разобраться в ситуации. Это сильно повлияет на других пользователей, которые будут знакомиться с отзывами. Часто они принимают решение не столько по комментариям людей, сколько по тому, как представители бизнеса на эти комментарии реагируют.

Собственный блог и сотрудничество с другими блогерами

Свои странички в “Инстаграме” или других социальных сетях есть и у маленьких кофеен, и у ремонтных мастерских. Если вести свой блог продуманно и нестандартно, уделять много внимания визуальному оформлению и текстам, а также плотно взаимодействовать с аудиторией, количество клиентов точно будет расти.

Но не стоит ограничиваться только своим блогом — сейчас очень эффективно продвижение через блогеров. Но при выборе такого пути учитывайте три момента:

Выбирайте таких же локальных блогеров, как и ваш бизнес. Идеально, если человек сможет прийти к вам, познакомиться с продуктом или услугой на месте и правильно подать эту информацию своим зрителям.

Ориентируйтесь не на количество, а на качество информации. Реклама у блогеров, даже если у них сотни тысяч подписчиков, эффективна не всегда. Лучше ориентироваться на более скромные цифры, но при лояльной аудитории.

Следите за репутацией. Помните, что если вы рекламируетесь у определенного блогера, его репутация перенесется и на ваше заведение. Убедитесь, что человек, который будет продвигать ваш бренд, имеет с вами похожие взгляды на жизнь, разделяет ваши ценности или хотя бы не противоречит им.

Продвижение через социальные сети не обязательно происходит через блогеров. Запускайте свою рекламу, делайте вирусные ролики, проводите конкурсы — вариантов так много, что вы никогда не останетесь без решения.

Другие способы продвижения локального бизнеса

Еще один хороший вариант — активное участие в жизни того города или поселка, где вы находитесь. Участвуйте в местных мероприятиях, становитесь спонсорами, вносите посильный вклад в благотворительные проекты. Старайтесь постоянно формировать вокруг себя положительные новости и делайте так, чтобы их замечали местные СМИ.

Продвижение локального бизнеса — сложная, но очень интересная задача, по мере решения которой появляются все новые возможности. И важно этими возможностями пользоваться правильно.