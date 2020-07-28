Как правильно выбрать глюкометр

Глюкометр – это прибор, который служит для измерения состояния организма для диабетиков.

Распродажи глюкометра имеют широкий спектр разновидностей, требуется подбирать правильный и точный прибор, который соответствует необходимым требованиям.

Перед покупкой, потребуется выявить причину требований для глюкометра:

Что Вам важно при измерительных показаниях, какие характеристики играют важную роль?;

Часто ли Вам требуется производить замер уровня сахара в крови?.

Для чего служит глюкометр

Глюкометр, который нацелен на показ точного результата, без каких-либо сложных шагов выполнения. Подойдет для людей страдающих сахарным диабетом и для тех, кто хочет контролировать свой уровень, чтобы поддерживать организм в привычном для него состоянии.

Прибор, возможно, использовать сразу после приобретения, не требует настройки. Большой экран, позволяющий посмотреть результат, в особенности полезен для людей с плохим зрением. Специализированная полоска требует небольшое количество крови, которая сама производит втягивание, при использовании технологии «капиллярного всасывания».

Время произведения измерений не занимает много времени, что позволяет получить результат через 5 секунд, после взятия крови. Все измерения и точности прибора, соответствуют требуемым действующим стандартам ISO 15197:2013*

Приборы обладают функцией «второй шанс», которая позволит дополнительно нанести кровь на ту же тест-полосу, в случае нехватки для измерения. При использовании устройства, на экране высвечиваются подсказки, что требуется сделать, чтобы провести анализ.

Некоторые глюкометры являются достаточно продвинутыми, помимо количества сахара в крови, могут показывать другую информацию. Возможность приобретения прибора, который подключается к смартфону, для удобного отслеживания и помощи в управлении диабетом. Все данные будут автоматически попадать в приложение, которое связывается через Bluetooth с телефоном и больше не потребуется вести письменные дневники, программа занесет все данные к вам в телефон.

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Вывод

При приобретении, следует обращать внимание на все технические характеристики, выбрать соответствующий товар, который облегчит вам жизнь и послужит отличным прибором для измерения крови в организме.