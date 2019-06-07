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Как получить груз из Китая в сжатые сроки и без риска?

12:40
Как получить груз из Китая в сжатые сроки и без риска? - фото 1

Если вы устали ждать товар из Китая месяцами и вам важны гарантии сохранности груза, то лучшим решением станет обратиться в надежную транспортно-логистическую компанию, найти которые сегодня – не проблема.

Профессиональная доставка груза из Китая от "Укр-Китай Логистика" поможет вам сэкономить не только время, но и силы, нервы и деньги.

Доставка груза из Китая быстро и без переплат –​ это возможно?

В настоящее время товары из Китая, пожалуй, самые популярные и востребованные на современном рынке. Почему? Они дешевые и многие из них эксклюзивные. Китайские производители выпускают различную продукцию, которая быстро привлекает к себе внимание потребителей. Многие предприниматели скупают товары из Китая и перепродают ее на своей родине, получая хорошую прибыль. Именно им услуги по доставке грузов из Китая весьма интересные и полезные.

Чтобы обезопасить себя и быть на 100% уверенным в том, что груз прибудет в полной сохранности и целостности, стоит выбрать компанию "Укр-Китай Логистика", которой сегодня доверяют тысячи людей. Ее транспортными услугами активно пользуются владельцы малого, среднего и крупного бизнеса и остаются довольны сервисом и условиями сотрудничества.

Как заказать доставку груза из Китая?

Решили воспользоваться услугой компании "Укр-Китай Логистика"? Вы на правильном пути и о своём решении никогда не пожалеете, потому что здесь:

  • умеренные цены, которые помогут сэкономить ваши денежные расходы;
  • индивидуальный подход к клиентам;
  • полный спектр услуг по доставке грузов из Китая в Украину "под ключ";
  • разные способы перевозки груза из Китая в Украину;
  • полное таможенное оформление и консолидация грузов;
  • оперативная и качественная доставка за счет продуманных маршрутов.

Специалисты смогут организовать перевозку груза из Китая любой сложности и доставят товар в оговоренный срок. Вы можете выбрать доставку морем из Китая в Украину здесь. Также есть возможность заказать доставку железнодорожным и воздушным транспортом (последний вариант идеально подходит в тех случаях, когда груз нужно доставить в срочном порядке).

Заказать доставку груза из Китая в Украину очень просто. вы можете заказать обратный звонок и оставить свою заявку уже сегодня. Специалисты быстро свяжутся с вами, расскажут об особенностях доставки груза, рассчитают точную стоимость услуги, проконсультируют по всем остальным интересующим вас вопросам.

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