День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Как подарить мобильный телефон

22 ноября, 22:29
Как подарить мобильный телефон - фото 1

Задумываясь о том, что хотелось бы получить на день рождения в подарок, все чаще приходят мысли о полезном презенте. Да, милые безделушки всегда найдут отклик в сердце.

Но то, чем будешь пользоваться длительное время, что действительно необходимо – особенно приятно получить. К таким подаркам несомненно можно отнести мобильный телефон. В качестве подарка его можно использовать для родственников, друзей, и даже для коллег.

Близкий человек будет рад нужному подарку. Нередко выбирают iphone 12 бу. Подержанные телефоны не уступают по функционалу новым, если приобрести его у проверенного продавца. Также важно красиво упаковать гаджет, чтобы сохранить интригу до момента открытия коробки.

Неожиданный сюрприз

Преподносить подарок можно по разному:

  • разбудить именинника рано утром;
  • торжественно преподнести в кругу гостей;
  • спрятать среди повседневных вещей.

Последний вариант – самый неожиданный. Занимаясь с утра обычными делами, никто не ожидает, что где-то в кармане куртки или на полке с футболками притаился тот самый заветный пакет! Сколько радости и положительных эмоций принесет он.

Также можно заморочиться и составить квест, чтобы виновник торжества стал искать свой подарок. Такие варианты подойдут для небольшого офиса, когда команда – это практически семья. Поиск подарка доставит удовольствие не только имениннику, но и всем коллегам.

Как вариант – записать заранее на телефон голосовое сообщение, и использовать его в качестве звонка. Утром достаточно просто позвонить на смартфон.

Как еще интересно дарить телефон

Мобильный телефон упаковывать легче всего. Обычная прямоугольная коробка, которую легко и просто оформить самостоятельно. Но можно и отойти от правил. В качестве коробки для смартфона можно использовать книгу. Нужно вырезать карманчик в страницах по форме аппарата и вложить туда подарок. После этого не нужно даже заморачиваться с упаковочной бумагой, просто подарить книгу. А уже после того, как она будет открыта, станет понятно, что сюрприз кроется в другом.

Для ребенка можно устроить сказку – пригласить для вручения подарка аниматоров. Или использовать в качестве упаковки привычные вещи – носки, шапку. Первое разочарование быстро сменится восторгом, когда именинник станет примерять обновку.

Не обязательно, но неплохо дополнительно подарить к телефону цветы, конфеты или бутылку хорошего коньяка. Выбор нужно делать в зависимости от предпочтений, возраста и пола именинника. И главное правило – нужно делать подарок с душой и от всего сердца. Чтобы памятным был не только презент, но и эмоции, связанные с его получением.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
Без Табу
Другое на тему
Шольц замінить Меркель - фото 1
Новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц
Вчера, 15:11
Українські мільярдери - фото 1
Серед українців з'явилося два нових доларових мільярдера
23 ноября, 18:03
Дмитро Кулєба - фото 1
МЗС: Росія готує наступальну операцію проти України
22 ноября, 11:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50
З України видворили російського розвідника - фото 1
Агентурний провал: з України видворили радника посла Росії
13 октября, 17:06
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15