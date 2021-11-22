Как подарить мобильный телефон

22:29 22 ноября,

Задумываясь о том, что хотелось бы получить на день рождения в подарок, все чаще приходят мысли о полезном презенте. Да, милые безделушки всегда найдут отклик в сердце.

Но то, чем будешь пользоваться длительное время, что действительно необходимо – особенно приятно получить. К таким подаркам несомненно можно отнести мобильный телефон. В качестве подарка его можно использовать для родственников, друзей, и даже для коллег.

Близкий человек будет рад нужному подарку. Нередко выбирают iphone 12 бу. Подержанные телефоны не уступают по функционалу новым, если приобрести его у проверенного продавца. Также важно красиво упаковать гаджет, чтобы сохранить интригу до момента открытия коробки.

Неожиданный сюрприз

Преподносить подарок можно по разному:

разбудить именинника рано утром;

торжественно преподнести в кругу гостей;

спрятать среди повседневных вещей.

Последний вариант – самый неожиданный. Занимаясь с утра обычными делами, никто не ожидает, что где-то в кармане куртки или на полке с футболками притаился тот самый заветный пакет! Сколько радости и положительных эмоций принесет он.

Также можно заморочиться и составить квест, чтобы виновник торжества стал искать свой подарок. Такие варианты подойдут для небольшого офиса, когда команда – это практически семья. Поиск подарка доставит удовольствие не только имениннику, но и всем коллегам.

Как вариант – записать заранее на телефон голосовое сообщение, и использовать его в качестве звонка. Утром достаточно просто позвонить на смартфон.

Как еще интересно дарить телефон

Мобильный телефон упаковывать легче всего. Обычная прямоугольная коробка, которую легко и просто оформить самостоятельно. Но можно и отойти от правил. В качестве коробки для смартфона можно использовать книгу. Нужно вырезать карманчик в страницах по форме аппарата и вложить туда подарок. После этого не нужно даже заморачиваться с упаковочной бумагой, просто подарить книгу. А уже после того, как она будет открыта, станет понятно, что сюрприз кроется в другом.

Для ребенка можно устроить сказку – пригласить для вручения подарка аниматоров. Или использовать в качестве упаковки привычные вещи – носки, шапку. Первое разочарование быстро сменится восторгом, когда именинник станет примерять обновку.

Не обязательно, но неплохо дополнительно подарить к телефону цветы, конфеты или бутылку хорошего коньяка. Выбор нужно делать в зависимости от предпочтений, возраста и пола именинника. И главное правило – нужно делать подарок с душой и от всего сердца. Чтобы памятным был не только презент, но и эмоции, связанные с его получением.