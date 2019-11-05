Как обменять деньги по самому выгодному курсу в 2019 году

Как обменять деньги по самому выгодному курсу в 2019 году

Обмен большой суммы денежных средств может принести выгоду только при условии, что вы меняете свои деньги по оптимальному курсу.

Однако для того, чтобы найти такой курс валют, пишет Минфин, иногда приходится изучить массу интернет-сайтов, обзвонить банки и удостовериться в том, что вы сможете получить деньги именно по курсу, указанному на сайте банка.

Полезные советы

Нередко банковские служащие ведут себя нечестно и пишут на сайте банка курс обмена для клиентов банка, однако все остальные люди могут поменять деньги по куда менее выгодному курсу валют. Это весьма распространённая ситуация, которая наблюдается даже в приличных и известных банковских учреждениях, поэтому вам всегда нужно проявлять бдительность и осторожность. Также бывают случаи, когда курс валют в разных отделениях одного банка отличается.

Не стоит пытаться менять денежные средства недалеко от вокзалов, аэропортов и других мест, где наблюдается большое скопление туристов. В таком случае вас не ждёт ничего хорошего. Обычно в этих местах наименее выгодные курсы обмена валют, поэтому так важно, чтобы вы нашли более подходящее место.

От каких факторов зависит курс доллара

Обычно курс доллара и других зарубежных валют по отношению к гривне зависит как от макроэкономических, так и от микроэкономических факторов. К примеру, если в экономике Украины наблюдаются проблемы, то гривна становится всё слабее и слабее по отношению к другим валютам. Если же ситуация в экономике налаживается, то можно заметить обратную ситуацию.

Также курс доллара в конкретном банке зависит и от политики банка. Некоторые банки готовы пожертвовать выгодой для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов и увеличить свой оборот. Менять деньги в таком банке намного выгоднее.

Где найти самое выгодное предложение

Для того, чтобы найти самый выгодный курс валют на сегодня, вам нужно изучить предложения банковских учреждений и отобрать из них самый выгодный вариант. Обычно это можно сделать по интернету, ведь сегодня много сайтов, где можно посмотреть цену валюты во всех местных банков на текущий момент времени. Также отслеживать можно курс в обменниках, НБУ и на межбанке.

Это самый удобный вариант для большинства граждан, у которых нет времени звонить по банкам и спрашивать курс. С помощью сайтов с курсами валют вы сможете сэкономить массу времени, однако вам нужно помнить, что даже за пару часов стоимость валюты в банковском учреждении может измениться.