Как инвестор может обезопасить себя от недобросовестных застройщиков

Покупка жилья - это дело, к которому необходимо подойти с максимальной серьёзностью, поскольку есть риск потерять большую сумму денег. В одном только Киеве насчитывается более 200 жилых комплексов, где можно приобрести квартиры разного класса и размера.

Как в таком случае не попасться на крючок мошенников или недобросовестных застройщиков? Важно всегда тщательно проверять информацию и внимательно читать документы.

Рассматривая вариант покупки квартиры от застройщиков Киева можно обратиться к юристу, который поможет проверить все нюансы и детали. Это один из самых оптимальных вариантов, поскольку далеко не каждый инвестор знает все законы и тонкости каждого пункта договора.

С какими проблемами может столкнуться инвестор?

Как минимум вам придется доплатить за дополнительные квадратные метры, после сдачи дома в эксплуатацию, а как максимум, стройку заморозят и ваши деньги могут просто исчезнуть. Вариантов развития не самых приятных событий довольно много и всё же возможность обезопасить себя и вложить деньги в квартиру, где в будущем вы сможете проживать всё же возможно.

Дополнительные метры стоят денег

Необходимо понимать, что площадь желаемой квартиры в любом случае будет отличаться от заявленной в проектной документации. Она может быть меньше или больше на несколько квадратных метров. Это пункт часто прописывается в договоре купли-продажи, что является вполне законным явлением.

В свою очередь недобросовестные застройщики могут специально увеличивать площадь квартиры. В некоторых случая покупателям приходилось доплачивать более 10 тысяч долларов. Чтобы избежать такой проблемы можно:

выбрать проверенного застройщика, который беспокоится о своей репутации, а не об незаконном приумножении денег;

рассматривать проверенные на DOM.RIA новостройки где есть вся юридическая информация и рекомендации эксперта;

включить в договор купли-продажи имущественных прав пункт, где будет указано конкретное ограничение по разнице в квадратных метрах,

которую должен оплатить покупатель после сдачи объекта в эксплуатацию;

нанять собственного технического инвентаризатора, который поможет измерить реальную площадь квартиры.

Инвестор не может получить свою квартиру, поскольку объекта нет

При определённых обстоятельствах строительные работы могут остановиться. В некоторых ситуациях это просто вынужденная мера и через определённый период времени застройщик восстанавливает процесс. Но бывают случаи, когда строительство стоит годами, а люди так и не могут вернуть свои деньги. В этой ситуации важно вовремя обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и вернуть деньги.

А может быть и другой исход событий: объект достроен, но получить выбранную квартиру проблематично, поскольку на её месте построили совершенно другие квартиры. Недобросовестные застройщики могут перепродавать их несколько раз. В этом случае инвестор также имеет право обратиться в суд и требовать признать его имущественные права на указанную квартиру.

Прежде чем вкладывать собственные деньги, постарайтесь найти максимум информации о застройщике и объекте, который вы выбрали. Для большей безопасности можно нанять профессионального юриста, который поможет рассмотреть все нюансы и детали касаемо вашего случая.