Как хорошо играть в шахматы

Шахматы являются очень древней игрой, которая была популярна во все времена. На заре своего существования шахматные доски склоняли над собой повелителей и военачальников, которые отрабатывали тактические маневры перед будущими сражениями.

Хоть родиной шахмат считается Индия, похожие игры создавались в различных регионах планеты. Например, на Дальнем Востоке появляется игра Го, а также настольная игра Сёги. Исследователям так и не удалось отыскать достаточное количество фактов, которые говорили бы о том, что одна из этих игр была придумана значительно раньше, а другие были созданы на ее подобие.

С конца XIX столетия шахматы превращаются с игры интеллектуалов и вельмож в общедоступный спорт, который начинает набирать стремительную популярность.

Настольная игра шахматы вышла на пик популярности в эпоху Советского Союза. По всему СССР массово открывались шахматные школы и кружки, а советские шахматисты массово получали ранги гроссмейстеров и титулы чемпионов мира. Умение играть в шахматы считалось неотъемлемым атрибутом настоящего мужчины, но и среди женщин игра пользовалась популярностью. Поэтому не удивительно, что на постсоветском пространстве многие люди стремятся научиться хорошо играть в шахматы.

Что нужно, чтобы хорошо играть в шахматы

В первую очередь, нужно иметь в наличии шахматный комплект. Без доски и фигур вы не сможете оттачивать свое мастерство.

Разновидности шахмат

Магнитные Подарочные Спортивные Любительские Декоративные

Как уже говорилось выше, наборы могут отличаться друг от друга материалом фигур, высотою короля и размером доски. Рекомендуем покупать набор в стиле Стаунтон. На начальном этапе нет принципиального отличия в том, из какого материала будут изготовлены фигура и доска. Вполне подойдут пластиковые фигуры и картонная доска. Но дерево, конечно же, вне конкуренции.

Шахматные часы не являются обязательным атрибутом стартового набора, однако если вы хотите серьезно заниматься шахматами, то нужно учиться играть партии со временными ограничениями.

Определившись с шахматным комплектом, можно приступать к тренировкам. Тренировочные занятия могут быть как парными, так и индивидуальными. На парных занятиях вы можете играть против живого оппонента и улучшать навыки друг друга в процессе игры. Самостоятельно можно решать шахматные задачи и разыгрывать различные этюды. А также полезными будут видеоуроки и разборы партий профессиональных шахматистов.

Вы можете оттачивать свой навык гроссмейстера даже в общественном транспорте, скачав шахматы на телефон. Это удобно и практично, но с игрой хорошим шахматным набором против живого человека не сравнится.