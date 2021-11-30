Как эффективно отдохнуть дома

Чтобы продуктивно и эффективно провести рабочую неделю, воплотить разнообразные планы, достаточно только качественно отдохнуть в выходные. На самом деле, получить заряд бодрости можно даже не покидая пределы квартиры.

Разнообразные исследования социологов демонстрируют, что посещение музеев, ресторанов и прочих общественных мест только способствуют выгоранию. Советуем обратить внимание на несколько вариантов, которые помогут восстановить силы.

С чего стоит начать

В первую очередь, стоит оперативно решить бытовые вопросы. Доставка продуктов и услуги клининга лишат вас рутины, ведь уборка дома, стирка и посещение магазина отнимают, как минимум, один из выходных. Поэтому проще переложить решение вопроса на специалистов за символическую сумму.

Проводим SPA-процедуры

Настроиться на положительный лад поможет прием ванной. Даже такую незамысловатую процедуру можно провести с максимальной пользой. В этом помогут:

морская соль;

питательные маски для волос;

масла для кожи;

пена для ванн.

Если есть возможность, включите спокойную музыку. Она поможет расслабиться, «разгрузить» голову и настроиться на приятный лад.

После не забудьте втереть в кожу питательное молочко или крем. Средство смягчит кожу, расслабленность сохранится дольше.

Оптимизируем физическую форму

Как ни странно, занимаясь йогой вы сможете расслабиться и усовершенствовать свое тело. Достаточно только выделить полчаса ежедневно. Если вы только начинаете заниматься, рекомендуется подобрать упражнения, предназначенные для новичков.

Подобная тренировка поможет поддерживать форму и при этом снять мышечное напряжение. Не забудьте приобрести специальный коврик для занятий, а в качестве формы можно использовать любую свободную одежду, не стесняющую движения.

Питаемся разнообразно и вкусно

Решить вопрос готовки помогут разнообразные службы доставки. Вы легко сможете заказать блюда итальянской, китайской и даже вегетарианской кухни прямо домой. Подобный подход поможет сэкономить немного времени, чтобы вы могли насладиться вечером в кругу семьи, без траты времени на готовку.