Как быстро получать товары из Европы и Китая

Сейчас даже в условиях карантина можно покупать себе абсолютно все, что только угодно. И речь не только о стройматериалах и "гуманитарной помощи" из "Эпицентра", но и о более бытовых вещах типа одежды, гаджетов и так далее.

Если раньше товары из Европы и Штатов казались совершенно недоступными в виду того, что в Украине продавались исключительно подделки или оригиналы, но с дичайшей наценкой, ситуацию изменила международная торговля.

Сервисы типа Amazon или Ebay дали возможность украинцам покупать брендовую одежду в десятки раз дешевле, чем она стоит в наших бутиках. А для того, чтобы товар практически мгновенно отправился в "путешествие" к новому владельцу, достаточно только выбрать желаемое, оплатить посылку и выбрать способо доставки. То же самое касается и посылок из Китая, где, как гласит статистика, большинство украинцев покупают всевозможные аксессуары к гаджетам и так далее.

Площадка "Алиэкспресс" остается в топе за счет огромного количества дешевых товаров, приобрести которые хочется из-за доступной цены, и, в большинстве случаев, неплохого качества. Схема покупки точно так же проста до безобразия: товар следует доабвить в корзину, оплатить и подобрать подходящий способ доставки. При этом самым простым, дешевым и, как бы нелепо это ни звучало, быстрым способом получить продукцию является вариант доставки "Укрпочтой".

Почему приобретать товары за границей выгодно

Популярные товары легко можно найти на полках украинских магазинов или в интернет-магазинах, но часто они продаются с очень большой наценкой. Так почему бы, если продукция не нужна срочно, не найти ее или аналог в европейских, американских, китайских магазинах и не заказать? В большинстве случаев в наших магазинах продается товар именно оттуда, но по завышенной стоимости, в которую входит аренда торговой точки, растаможка продукции, оплата коммуналки, зарплат сотрудников и, конечно же, маржа владельца. Так что для простых покупателей лучше сэкономить и купить несколько вещей, чем одну, но втридорога. И речь идет не только об одежде. К примеру, те же смартфоны на Aliexpress зачастую стоят в два-три раза дешевле, чем пригнанные в Украину "официально".

Преимущества "Укрпочты"

"Укрпочта" устанавливает выгодные тарифы, заботится о комфорте своих клиентов и доставляет посылки курьером, предлагает самовывоз, всегда уведомляет о прибытии посылок. Само собой, для каждого груза доступна бесплатная услуга "Укрпочта отслеживание", где можно без проблем посмотреть статус посылки и ее местонахождение. Для этого нужно лишь вбить номер товарно-транспортной накладной в специальное окошко на официальном сайте "Укрпочты" или на любом из сервисов по отслеживанию грузов.