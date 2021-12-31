Кабмін зробив ціни на батони й олію своєю справою честі
Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.
Про це йдеться у постанові уряду №1432 від 30 грудня, яку опублікували на Урядовому порталі.
Таке регулювання ввели на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19.
Зазначеною постановою уряд вніс зміни до своїх постанов від 22 квітня 2020 року № 341 та від 9 грудня 2020 року № 1236.
За постановою Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року, обов'язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають істотну соціальну значущість.
До таких продуктів належать: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове.
Тепер же до цього переліку додали батон та олію соняшникову.
А постанову №1236 від 9 грудня 2020 року доповнили пунктом про заборону встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.