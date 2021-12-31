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Кабмін зробив ціни на батони й олію своєю справою честі

20:11
Батони під контролем Шмигаля та Ко - фото 1
Батони під контролем Шмигаля та Ко

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

Про це йдеться у постанові уряду №1432 від 30 грудня, яку опублікували на Урядовому порталі.

Таке регулювання ввели на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Зазначеною постановою уряд вніс зміни до своїх постанов від 22 квітня 2020 року № 341 та від 9 грудня 2020 року № 1236.

 

За постановою Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року, обов'язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають істотну соціальну значущість.

До таких продуктів належать: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове.

Тепер же до цього переліку додали батон та олію соняшникову.

А постанову №1236 від 9 грудня 2020 року доповнили пунктом про заборону встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.

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Кабмин Новини Украина
Економічна правда
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