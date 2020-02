Кабмин заплатил ФОПу 84 000 гривен на нелепые слайды

Диджитализация, которую мы заслужили / онлайн-презентация о работе правительства за 2019 год,

И теперь пытается их "втюхать" нам. На самом деле их профинансировали лично вы, ведь это деньги из государственного бюджета.

В понедельник, 17 февраля, на сайте украинского правительства появилась онлайн-презентация о работе правительства за 2019 год, а также короткая выжимка под интригующим названием Топ-100 достижений правительства за 2019 год.

Она представляет из себя набор слайдов, в котором каждое министерства и Кабмин в целом отчитываются о своих успехах. Именно эти слайды будут рассмотрены 21 февраля в Верховной Раде и на основании их дана оценка работе правительства Алексея Гончарука.

Однако выяснилось, что роли Гончарука тут никакой нет, а сама презентация выполнения фрилансером на аутсорсе. Получается, что Гончарук буде озвучивать картинки от ФОПа.

Как стало известно, подготовкой слайдов занимались не клерки Кабмина или министерств, хотя это их прямая работа - знать информацию по своему ведомству, уметь выделить главное и подать в сжатом виде, а затем свести все один файл. Работа была отдана на откуп ФОПу во главе с некой Анастасии Магоновой.

При этом к ней вопросов нет - она выиграла тендер на Prozorro (другое дело, что он мог быть составлен специально под нее)

За свою работу она получила 84 000 гривен, причем, как и положено бюрократам, все моменты с формированием цены учтены. Скриншот спецификации-сметы закупки выложил на своем телеграм-канале народный депутат от партии "Слуга Народа" Максим Бужанский.

84 тысячи гривен на воздух

Итак, за услуги редактирования текстов ей полагается 6 000 гривен, за сбор данных в министерствах - 24 000 (благодаря этому мы узнали, что "10 декабря 2019 года на базе Львовского высшего ПТУ открыли учебно-практический центр "Слесарное дело"), адаптирование этих данные в тезисы - 18 000 и “услуги графического дизайна” - 36 000 гривен.

Чтобы вы понимали, под графически дизайном в данном случае понимается наложение текста на фото Кабмина, а также использование других красивых картинок - векторные изображения машинки скорой помощи с сердечком, простенькие диаграммы, монетки, портфельчики и прочая чушь.

При этом создатели спецификации не учли возможных дополнительных - несколько тысяч сверху можно было легко получить за преобразование презентации в ПДФ-файл, а таже взыскать за написание и распечатку самой спецификации.

Все это, напомним, за деньги налогоплательщиков. Почему это не могли сделать подчиненные Гончарука за свою немаленькую зарплату (годовое финансирование Кабмина составляет 1 млрд 770 млн гривен), которую им также платят граждане Украины - не сообщается.

Сама Магонова при этом завышенной смету не считает, а даже гордится работой, которая, по ее мнению, прославляет Украину, причем - ВПЕРВЫЕ.

"А еще мы первые, кто прорекламировал Украину за рубежом, и еще мы организовывали диалоги между иностранным бизнесом и украинским правительством, а еще мы работаем с представителями энергетического рынка, с инвестиционными фондами, иностранными ассоциациями. И это же огромный труд, господа. Пройти compliance отделы, защитить бюджеты. Так что, возвращаясь к презентации ,уважаемые "эксперты", fuck you if you know what I mean", - написала пиарщица у себя на фейсбуке.

Ценить свой труд - это хорошо, но объективная оценка - это тот важный момент, который позволяет не заразиться звездной болезнью. Также стоит еще раз подчеркнуть, что это совсем не выдающий и уникальный продукт, который могли сделать только ФОПы на аутсорсе и не могли бы реализовать чиновники, которые получают за это зарплату.

Отметим, что это далеко не первый случай завышения сметы в подобных ситуациях. Наиболее резонансным был скандал вокруг контракта ПАТ “Укрзалізниця” на ведение своей страницы на фейсбуке за баснословные 740 000 гривен.