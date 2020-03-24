Кабмин внес в Раду закон о невозвращении Приватбанка Коломойскому

Правительство хочет не возвращать Коломойскому "Приват", но не исключает компенсацию

Во вторник, 24 марта, правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который может похоронить надежды днепровского олигарха на возвращение в его собственность крупнейшего банка Украины.

Правда, это не означает, что Коломойский не сможет получить из бюджета несколько миллиардов долларов компенсации, которую он требует через суды.

Поданный сегодня документ проходит в Раде под номером 3260. В нем сказано, что в случае вступления закона в силу, национализированные банки будет запрещено возвращать бывшим владельцам. Кроме того, в нем прописаны пункты о табу на возвращение на рынок обанкротившихся финансовых учредений, если суд принимает решение объявить отмену постановления НБУ об их неплатежеспособности.

Текст этого закона был согласован с МВФ, а крупнейший кредитор Украины называет его принятие ключевым требованием для запуска новой кредитной программы на 5,5 миллиарда долларов. Эти деньги край нужны Зе команде, которая менее чем за год оформила колоссальные дыры в бюджете, да еще и предстала перед ужасным кризисом из-за дополнения в виде падающей экономики и пандемии коронавируса.

Эпичным же можно считать то, что предлагаемый законопроект дает возможность бывшим владельцам получить компенсацию от государства, но только в том случае, если суд решит, что решение о национализации было неправомерным. Именно этого и добивается Коломойский.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.