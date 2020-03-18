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Нищий помощник российских олигархов: новый министр экономики вообще ничем не владеет

10:00
Петрашко начал свою работу министра с зашквара - фото 1
Петрашко начал свою работу министра с зашквара

Назначенный вчера Верховной Радой главой минэкономики, развития торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко имеет целый ряд зашкваров в своей биографии, а также явно скрывает свое имущество.

Так, согласно поданной им вчера е-декларации, у Петрашко вообще ничего нет. Официально он беднее бомжа, но живет в записанной на жену квартире.

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Супруга министра Светлана, фамилию которой он не указал, является гражданкой России и имеет право собственности на немаленькое жилье в столице площадью 90 квадратных метров.

Нищий помощник российских олигархов: новый министр экономики вообще ничем не владеет - фото 197408

В остальном же бывший топ-менеджер крупнейшей компании, которая занималась отмыванием украденных из российского бюджета денег, экс-управленец агрохолдинга олигарха Бахматюка, оказался якобы абсолютно нищим. Петрашко не указал совершенно никаких активов или доходов ни своих, ни супруги. А за сокрытие такой информации и недостоверно поданной декларации чиновнику должна бы "светить" уголовная ответственность. Правда, госслужащего, да еще и такого уровня, в жизни за такое не накажут. Но прецедент министр экономики однозначно создал.

Поверить в то, что работавший в "дочке" российской компании "Тройка Диалог", которая занималась отмыванием миллиардов долларов для окружения Путина, не держит деньги в банках или наличкой, просто невозможно.

Нищий помощник российских олигархов: новый министр экономики вообще ничем не владеет - фото 197409

Петрашко работал в Москве в аудиторской компании "Эрнст энд Янг", а после - уехал в Киев и стал начальником департамента корпоративного бизнеса "Сбербанка России". И только после этого его оформили в "Тройку", откуда будущий министр ушел к скандальному олигарху Бахматюку, который, как говорят следователи, обанкротил VAB Банк.

Теперь же этот менеджер с "блестящей" репутацией является ответственным за спасение экономики Украины.

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Игорь Петрашко Кабмин Новости
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