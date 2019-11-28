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Кабмин уволил замминистра, которая получила должность "через постель"

09:20
Клитину уволили по представлению министра Криклия - фото 1
Клитину уволили по представлению министра Криклия

Александру Клитину, чью сексуальность якобы обсуждали депутаты "Слуги народа" в контексте того, что "девочка очень хочет быть заместителем министра, лишили должности на очередном заседании Кабмина. При этом причины увольнения "профессиональной" чиновницы остаются неизвестными.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко.

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Как утверждает одиозный представитель "Европейской солидарности", на его вопрос о том, для чего кабмин решил расстаться с Клитиной, премьер-министр не ответил.

"Замминистра инфраструктуры Александру Клитину уволили по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос премьер причины объяснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - отметил парламентарий.

Подтвердила завершение своей молниеносной карьеры и сама уже бывшая замминистра. Пообещав при этом расставить все точки над "i" на брифинге.

Напомним, недавно исключенный из франкции "Слуга народа" народный избранник Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы адепты Зе команды рассказывают подробности получения Клитиной должности. После этого чиновница пояснила, что "стеснялась своей эффектности", но ее красота якобы давала возможность добиваться успехов в переговорах. Секс-скандал же замминистра назвала "грязной провокацией".

При этом Клитина заверяла, что увольняться с должности не собирается.

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